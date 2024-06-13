O apoio da reunião pública está disponível!

Na quarta-feira, 12 de junho de 2024, a Île-de-France Mobilités veio te encontrar na cidade de Juvisy-sur-Orge. A equipe do projeto, acompanhada por sua representante Setec Organisation, apresentou o trabalho previsto para o verão de 2024, bem como os termos do resumo preventivo e da comissão de liquidação amigável.

O apoio para esta reunião pública já está disponível. Você pode encontrá-lo na biblioteca de mídia do site do projeto e abaixo.