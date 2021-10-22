Na saída da faixa de emergência do Centre Hospitalier Sud Francilien, a Tzen 4 se junta à RN7, ao longo do distrito de Tarterêts e da escola secundária Doisneau.

Após cruzar a RN7, ela segue a nova estrada criada como parte do projeto Montagne des Glaises ZAC, que foi entregue no final de 2016. A rota então se conecta à estação RER D em Corbeil-Essonnes, onde será feita uma conexão com a Tzen 1, a RER D e muitas linhas de ônibus existentes.

A cidade de Corbeil-Essonnes também abriga o Centro de Operações de Ônibus Tzen 4, que é uma instalação chave para o projeto.