Em Évry-Courcouronnes, a Tzen 4 continua seu trajeto no local dedicado existente e assume o trajeto atual da linha 402. Ela atende as seguintes estações: Marchais Guesdon, Orme à Martin, Georges Brassens e Jean Renoir, Les Miroirs, Agora, Évry Courcouronnes, Jean Rostand, Lisière des deux parcs, Place de la Commune, Jean Malézieux, Temps des Cerises e Bras de Fer. A estação Parc des Loges foi removida e a estação Monseigneur Roméro foi transferida para permitir melhor operação da linha Tzen 4.

As estações das linhas 404 e 413 serão transferidas para as estradas adjacentes, o que completará a oferta de transporte, especialmente no coração do distrito do Canal.