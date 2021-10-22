Évry-Courcouronnes
Para acompanhar as notícias do canteiro de obras, veja abaixo as informações mais recentes sobre as obras da sua cidade:
Em Évry-Courcouronnes, a Tzen 4 continua seu trajeto no local dedicado existente e assume o trajeto atual da linha 402. Ela atende as seguintes estações: Marchais Guesdon, Orme à Martin, Georges Brassens e Jean Renoir, Les Miroirs, Agora, Évry Courcouronnes, Jean Rostand, Lisière des deux parcs, Place de la Commune, Jean Malézieux, Temps des Cerises e Bras de Fer. A estação Parc des Loges foi removida e a estação Monseigneur Roméro foi transferida para permitir melhor operação da linha Tzen 4.
As estações das linhas 404 e 413 serão transferidas para as estradas adjacentes, o que completará a oferta de transporte, especialmente no coração do distrito do Canal.
A inserção do Tzen 4 em Évry-Courcouronnes
Em termos de instalações públicas e privadas, a rota Tzen 4 passa próxima ao centro comercial Agora, à Universidade de Évry Val d'Essonne, à Faculdade de Ofícios, às grandes écoles (ENSIIE, IMT-BS, Télécom SudParis), ao Génopôle, à SNECMA e ao Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF). Deixando a estação Bras de Fer RER D, a Tzen 4 continua seu trajeto no local dedicado existente, ao longo da RD91 para depois cruzar o Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF), localizado em Corbeil-Essonnes. No setor CHSF, o local dedicado é compartilhado com veículos de emergência.