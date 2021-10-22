Viry-Chatillon – Grigny
A inserção do Tzen 4 em Viry-Chatillon e Grigny
O término norte da Tzen 4 está localizado na Place de la Treille, em Viry-Chatillon. Em seguida, cruza o bairro de Grande Borne, primeiro pela Avenue de la Grande Borne até a estação La Carpe, depois pela Voie de la Plaine, uma nova via entregue no final de 2017 como parte do projeto urbano. Ela atende ao Centro de Vida Social e depois se junta à Place du Damier.
Quatro estações pontuarão o trajeto no distrito: La Treille, Place de la Carpe, Centre de la Vie Sociale e Le Damier.
O Tzen 4 atenderá instalações públicas como o ginásio Méridien, muitas escolas e lojas locais.
Depois, a Tzen 4 cruza a A6 pela ponte inaugurada em 2013 e ocupa o local dedicado que está sendo construído como parte do ZAC Grigny Centre-Ville.
Duas estações estão planejadas na ZAC: La Ferme Neuve, em conexão com o futuro bonde T12, e o projeto Grigny Cœur de Ville.
A linha então cruza o distrito Grigny 2, onde a Tzen 4 se conecta à estação RER D Grigny Centre. Este distrito se beneficiará de um projeto de reabilitação que possibilitará realizar uma renovação abrangente e integrada dos distritos de Surcouf, Sablon e Tuilerie.