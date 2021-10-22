Em Ris-Orangis, a Tzen 4 seguirá a rota de Grigny, a rue de La Fontaine, a Place du Moulin à Vent e depois a rue Pierre Brossolette. Na rotatória, ao sul da Rue Pierre Brossolette, a linha se une à faixa dedicada existente, usada especialmente pela 402.

Na cidade de Ris-Orangis, a Tzen 4 circula em um local dedicado, com exceção de um trecho não sinalizado na Route de Grigny (entre a Rue du Château d'Eau e a Rue de la Fontaine), onde o ônibus estará em tráfego geral.

Cinco estações pontuam o trajeto da Tzen 4 em Ris-Orangis: Albert Camus, para atender o colégio de mesmo nome, Moulin à Vent, Auguste Plat, Mare à Pilâtre e Bois de l'Epine, em conexão com o RER D e muitas linhas de ônibus.