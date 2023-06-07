Ähnliche Nachrichten

So bewerben Sie sich:

1. Lesen Sie die Vorder- und Erläuterungen auf der Rückseite der Datei sorgfältig durch.

2. Füllen Sie diese Datei leserlich in Großbuchstaben mit einem Kugelschreiber aus.

Wenn Sie bereits eine Schülerbeförderungskarte aus dem Vorjahr besitzen, geben Sie bitte die Nummer dieser Karte in das entsprechende Feld des Formulars 2 ein

3. Geben Sie unbedingt die Klasse des Kindes und die Telefonnummer der Eltern an.

4. Ihre Akte muss von den Eltern oder Erziehungsberechtigten unterschrieben und datiert sein.

5. Lassen Sie die Datei von Ihrer Schule abstempeln und unterschreiben.

Bei Ummeldungen ohne Änderung der Einrichtung und des Wohnsitzes ist der Stempel der Einrichtung nicht mehr erforderlich.

6. Senden Sie nur Ihre Akte zusammen mit einem Scheck* an TRANSDEV an folgende Adresse per Post zurück:

TRANSDEV SENART

Avenue René Cassin

77127 LIEUSAINT

Das Foto ist von Ihnen nach Erhalt der Karte zu kleben.

* Um die Höhe des Abonnements zu erfahren, wenden Sie sich an den Betreiber unter 01.86.53.90.90 (Montag bis Freitag von 9h bis 12h und von 13h bis 17h)