Europäische Mobilitätswoche 2022: Es lebe die Intermodalität!

Die Europäische Mobilitätswoche , die seit 21 Jahren jährlich in ganz Europa stattfindet, zielt darauf ab, Bürger und lokale Behörden zu ermutigen, sich für nachhaltigere Verkehrsmittel zu entscheiden.

Das Thema dieses Jahres 2022? "Für bessere Verbindungen Mobilitäten kombinieren!"

Gleichzeitig möchte die Rentrée du transport public Nichtnutzer und gelegentliche Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel sensibilisieren, um sie zu ermutigen, ihre Reisegewohnheiten zu ändern.

Intermodalität, veränderte Reisegewohnheiten und öffentlicher Verkehr...? Wir dachten, wir hätten einige Lösungen, die wir mit Ihnen teilen könnten!