Europäische Mobilitätswoche 2022: Es lebe die Intermodalität!
Die Europäische Mobilitätswoche , die seit 21 Jahren jährlich in ganz Europa stattfindet, zielt darauf ab, Bürger und lokale Behörden zu ermutigen, sich für nachhaltigere Verkehrsmittel zu entscheiden.
Das Thema dieses Jahres 2022? "Für bessere Verbindungen Mobilitäten kombinieren!"
Gleichzeitig möchte die Rentrée du transport public Nichtnutzer und gelegentliche Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel sensibilisieren, um sie zu ermutigen, ihre Reisegewohnheiten zu ändern.
Intermodalität, veränderte Reisegewohnheiten und öffentlicher Verkehr...? Wir dachten, wir hätten einige Lösungen, die wir mit Ihnen teilen könnten!
Intermodalität: maßgeschneiderte Mobilität
Öffentliche Verkehrsmittel? Es ist gut für den Planeten, weil ihre Verwendung CO2 spart, und es ist gut für Ihren Geldbeutel (finden Sie das Ticket oder Abonnement, das zu Ihnen passt) – eine Überlegung, die in diesen Zeiten der Energiekrise sinnvoll ist.
Aber wir wissen auch, dass der Bahnhof manchmal etwas weit von zu Hause entfernt ist. Oder dass dieser Bus, der zu Ihnen passt, nicht zu der Zeit fährt, die Ihnen passt.
Und um darauf zu reagieren, um diese Reizstoffe so weit wie möglich zu reduzieren, besteht eine der Aufgaben von Île-de-France Mobilités natürlich darin, das öffentliche Verkehrsnetz in der Region Paris auszubauen und zu verbessern... Aber auch, um die Intermodalität zu entwickeln und zu erleichtern.
Intermodalität: Aber was ist das?
Und das ist gut so, denn in diesem Jahr hat sich die Europäische Mobilitätswoche, die vom 16. bis 22. September stattfindet, entschieden, die (immensen!) Tugenden der Intermodalität hervorzuheben.
Inter was? Intermodalität: Dies ist die Möglichkeit, verschiedene Verkehrsträger innerhalb desselben Netzes zu kombinieren.
In der Île-de-France zum Beispiel bedeutet Intermodalität, mit Ihrem Véligo Rental-Fahrrad zum Bahnhof oder RER-Bahnhof zu fahren, der nur wenige Kilometer von Ihrem Zuhause entfernt ist. Ein Véligo-Verleih, den Sie für den Tag kostenlos im sicheren Parking Vélos Île-de-France Mobilités hinterlassen.
Es sei denn, es handelt sich um Ihr Auto, das Sie dank Ihres Navigo-Jahresabonnements kostenlos in einem Park and Ride geparkt haben.
Wenn Sie an Ihrem Zielbahnhof ankommen, beenden Sie Ihre Reise vielleicht in ein paar Minuten mit der Straßenbahn, dem Bus oder der U-Bahn.
Intermodalität bedeutet auch, Fahrgemeinschaften oder Carsharing mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kombinieren.
App, eindeutige Kennung und damit verbundene Dienste: Mit Île-de-France Mobilités wird die Intermodalität digitalisiert
Die Erleichterung der Entwicklung der Intermodalität erfordert auch die Entwicklung digitaler Instrumente und Lösungen, die Ihnen den Übergang von einem Verkehrsträger zum anderen erleichtern. Das nennt man MaaS (Mobility as a Service).
Konkret bedeutet MaaS eine App von Île-de-France Mobilités (und einen persönlichen Bereich auf unserer Website), die Ihnen immer mehr Türen öffnet. Kaufen Sie Ihre Transport tickets, abonnieren Sie Bike-Sharing-Angebote, Fahrgemeinschaften oder Carsharing : Sie können alles direkt in der App tun, mit einer eindeutigen Kennung !
Und morgen können Sie mit Ihrer App sogar direkt mit Ihrem Telefon validieren! Aber pssst, wir reden sehr bald wieder!
Tatsächlich ermöglicht Ihnen Intermodalität, die Reise zusammenzustellen, die zu IHNEN passt. Diejenige, die Ihr tägliches Leben erleichtert, diejenige, die Sie an Ihre Imperative anpassen.