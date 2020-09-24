RGAA-Konformitätserklärung

Zu diesem Zweck setzt sie die folgende Strategie und Maßnahmen um:

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die Website:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/

KONFORMITÄTSSTATUS

ILE-DE-FRANCE Mobilités entspricht teilweise dem allgemeinen Standard zur Verbesserung der Zugänglichkeit aufgrund der unten aufgeführten Nichtkonformitäten und Ausnahmen.

TESTERGEBNISSE

Das von Temesis durchgeführte Audit zur Einhaltung von RGAA 4.1.2 zeigt, dass:

52,24 % der RGAA-Kriterien sind erfüllt.

Im Detail:

Anzahl der konformen Kriterien: 35

Anzahl der nicht konformen Kriterien: 32

Anzahl der nicht zutreffenden Kriterien: 39

NICHT BARRIEREFREIE INHALTE

Die unten aufgeführten Inhalte sind aus folgenden Gründen nicht zugänglich:

Nichteinhaltung

Liste der nicht konformen Kriterien:

1.2 Wird jedes Dekorationsbild von Hilfstechnologien richtig ignoriert?

1.3 Ist für jedes Bild, das Informationen mit einer Textalternative enthält, diese Alternative relevant (außer in Sonderfällen)?

1.9 Ist jede Bildunterschrift, falls erforderlich, korrekt mit dem entsprechenden Bild verknüpft?

2.2 Ist dieser Rahmen ticket für jeden Rahmen mit einem Rahmen ticket relevant?

3.1 Auf jeder Webseite dürfen Informationen nicht nur durch Farbe gegeben werden. Wird diese Regel eingehalten?

3.2 Ist auf jeder Webseite der Kontrast zwischen der Farbe des Textes und der Farbe seines Hintergrunds ausreichend hoch (außer in Sonderfällen)?

3.3 Sind die in den Schnittstellenkomponenten oder den informationstragenden grafischen Elementen verwendeten Farben auf jeder Webseite ausreichend kontrastreich (außer in Sonderfällen)?

4.2 Sind diese für jedes vorab aufgezeichnete Zeitmedium mit Texttranskription oder synchronisierter Audiodeskription relevant (außer in Sonderfällen)?

5.4 Ist die ticket für jede Datentabelle mit einem ticket korrekt mit der Datentabelle verknüpft?

6.1 Ist jeder Link explizit (außer in Sonderfällen)?

6.2 Hat jeder Link auf jeder Webseite einen Titel?

7.1 Ist jedes Skript, falls erforderlich, mit Hilfstechnologien kompatibel?

7.3 Ist jedes Skript über die Tastatur und ein beliebiges Zeigegerät steuerbar (außer in Sonderfällen)?

7.5 Werden Statusmeldungen auf jeder Webseite von Hilfstechnologien korrekt gerendert?

8.3 Ist auf jeder Webseite die Standardsprache vorhanden?

8.7 Wird auf jeder Webseite jede Sprachänderung im Quellcode angegeben (außer in Sonderfällen)?

8.9 Auf jeder Webseite dürfen Tags nicht nur zu Präsentationszwecken verwendet werden. Wird diese Regel eingehalten?

9.1 Sind die Informationen auf jeder Webseite durch die angemessene Verwendung von tickets strukturiert?

9.3 Ist jede Liste auf jeder Webseite richtig strukturiert?

10.1 Werden auf der Website Stylesheets verwendet, um die Darstellung von Informationen zu steuern?

10.5 Werden auf jeder Webseite CSS-Deklarationen von Elementhintergrundfarben und Schriftarten korrekt verwendet?

10.6 Ist auf jeder Webseite jeder Link, dessen Art nicht offensichtlich ist, in Bezug auf den umgebenden Text sichtbar?

10.9 Auf jeder Webseite dürfen Informationen nicht nur durch Form, Größe oder Position angegeben werden. Wird diese Regel eingehalten?

10.11 Kann der Inhalt für jede Webseite ohne Informations- oder Funktionsverlust und ohne vertikales Scrollen für ein Fenster mit einer Höhe von 256 px oder horizontales Scrollen für ein Fenster mit einer Breite von 320 px (außer in Sonderfällen) dargestellt werden?

10.13 Sind auf jeder Webseite die zusätzlichen Inhalte, die beim Fokussieren oder Bewegen des Mauszeigers über eine Schnittstellenkomponente erscheinen, vom Benutzer kontrollierbar (außer in Sonderfällen)?

11.1 Hat jedes Formularfeld ein Etikett?

11.8 Werden in jedem Formular Elemente gleicher Art in einer Auswahlliste angemessen gruppiert?

12.3 Ist die Seite "Sitemap" relevant?

12.6 Können Inhaltsgruppierungsbereiche auf mehreren Webseiten (Kopfzeile, Hauptnavigation, Hauptinhalt, Fußzeile und Suchmaschinenbereich) erreicht oder vermieden werden?

12.8 Ist die Tabulatorreihenfolge auf jeder Webseite konsistent?

13.3 Enthält jedes herunterladbare Office-Dokument auf jeder Webseite gegebenenfalls eine barrierefreie Version (außer in Sonderfällen)?

13.10 Können auf jeder Webseite Funktionen, die durch eine komplexe Geste verwendet oder verfügbar sind, auch durch eine einfache Geste verfügbar sein (außer in Sonderfällen)?

Ausnahmen bei unverhältnismäßiger Belastung

Liste der nicht zugänglichen Inhalte, die wegen unverhältnismäßiger Belastung ausgenommen sind:

Keine

Inhalte, die nicht der Barrierefreiheitspflicht unterliegen

Dateien, die in Office-Formaten verfügbar sind und vor dem 23. September 2018 veröffentlicht wurden;

Inhalte Dritter, die nicht von der betreffenden Organisation finanziert oder entwickelt werden und nicht unter ihrer Kontrolle stehen: Youtube Video Player, Chatbot (Screeb)

ERSTELLUNG DIESER ERKLÄRUNG ZUR BARRIEREFREIHEIT

Diese Erklärung wurde am 12.12.2024 Monat 2024 erstellt.

Technologien, die für die Erstellung der Website verwendet werden

HTML

CSS

JavaScript

Testumgebung

Die Webseiten wurden mit den folgenden Kombinationen von Webbrowsern und Screenreadern getestet:

Windows, NVDA 2024.4.1, Firefox 132

Windows, Jaws 2025, Firefox 132

macOS, VoiceOver, Safari

Natives Android, TalkBack 15.1, Chrome

iOS, VoiceOver, Safari

Bei der Evaluierung wurden folgende Instrumente eingesetzt:

WCAG Kontrast-Checker

HeadingsMap

Webentwickler

ARC Toolkit

Seiten der Website, die auf Konformität überprüft wurden

Empfang

www.iledefrance-mobilites.fr Kontakt

www.iledefrance-mobilites.fr/contact Barrierefreiheit

https://www.iledefrance-mobilites.fr/declaration-conformite-rgaa Rechtlicher Hinweis

www.iledefrance-mobilites.fr/mentions-legales Sitemap

www.iledefrance-mobilites.fr/plan-du-site Forschung

https://www.iledefrance-mobilites.fr/recherche Suchergebnisse

www.iledefrance-mobilites.fr/recherche?q=ligne-11#tabs Aktuelles

www.iledefrance-mobilites.fr/actualites Detail einer Nachricht

www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/iphone-passe-navigo Projekte

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets Detail eines Projekts

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/metro15-sud Tickets und Preise

www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs Detail eines Pakets

www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-mois Zugänglichkeit von Verkehrsmitteln, Mobilität und Behinderung

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces Karte herunterladen

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/plans

FEEDBACK UND KONTAKT

Wenn Sie nicht auf einen Inhalt oder Dienst zugreifen können, können Sie sich an den Website-Manager wenden, um auf eine zugängliche Alternative verwiesen zu werden oder den Inhalt in einer anderen Form zu erhalten.

Wenden Sie sich an den Referenten für digitale Barrierefreiheit von Île-de-France Mobilités

RECHTSMITTEL

Dieses Verfahren ist im folgenden Fall anzuwenden.

Sie haben dem Website-Verantwortlichen einen Mangel an Barrierefreiheit gemeldet, der Sie daran hindert, auf Inhalte oder einen der Dienste zuzugreifen, und Sie haben keine zufriedenstellende Antwort erhalten.