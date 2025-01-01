Akte

Île-de-France Mobilités: Orchestrierung der größten Mobilitätsrevolution in Europa

Willkommen im Verkehrsnetz der Île-de-France

9,4Millionen
der täglichen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
2. PlatzNetzwerk
das dichte + der Welt nach dem von London
70%
Reisen außerhalb von Paris

"Willkommen in der Île-de-France, willkommen im 2. dichtesten Netz der Welt. Willkommen in einer Region, die sich der Dekarbonisierung ihres Verkehrs verschrieben hat, deren U-Bahn-Linien sich bis 2030 verdoppeln werden und die ihren Fahrgästen ein einheitliches Netz bietet, das reich an einer Vielzahl von Lösungen ist, damit jeder die Reise zusammenstellen kann, die zu ihm passt. Entdecken Sie die von Île-de-France Mobilités angeführte Verkehrsrevolution."

Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France, Präsidentin von Île-de-France Mobilités

Öffentliche Verkehrsmittel in der Île-de-France sind konkret:

  1. Transport: eine neue Ära
  2. Dekarbonisierte Mobilität
  3. Mobilität für alle
  4. Sicherere Mobilität
  5. Vernetzte Mobilität
  6. Beispiellose Governance

Neue Züge, Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen

RER NG, Regio 2N, C1-Kabel... all diese Namen sagen Ihnen nichts, aber für die Einwohner der Region Île-de-France bedeuten sie komfortablere und zuverlässigere Fahrten.

Entdecken Sie, wie sich Île-de-France Mobilités für erneuertes Rollmaterial einsetzt.

Transport: eine neue Ära

Ein sehr konkretes Bekenntnis zu einer kohlenstoffarmen Mobilität

Île-de-France Mobilités ist ein wichtiger Akteur der Energiewende, nicht nur im öffentlichen Verkehr, sondern in der gesamten Region Île-de-France.

Beweis durch Beispiel.

Ein nachhaltiges Engagement, das sogar die Strukturierung eines lokalen Biogasproduktionssektors beinhaltet, für eine Region Paris, die besser atmen kann

Dekarbonisierte Mobilität

Lösungen, damit jeder die Mobilität genießen kann, die zu ihm passt, heute und für morgen

Intermodalität, Zugänglichkeit und Transport, die an die Besonderheiten der verschiedenen Gebiete der Île-de-France angepasst sind.

Mobilität für alle

Ein U-Bahn-Netz, dessen Größe bis 2030 mit 2 multipliziert wird

Um die demografischen und wirtschaftlichen Veränderungen in der Region Paris zu antizipieren und darauf zu reagieren.

Die Zukunft des Verkehrs in der Île-de-France

Immer sichererer Transport

Verstärkung des Personals, einheitliche operative Kommandozentrale, + Kameras und einfache Mittel zur Alarmierung: Sicherheit im Verkehr hat Priorität.

Sicherere Mobilität

Innovationen für immer einfacheres und komfortableres Reisen

Bestätigen Sie mit Ihrem Telefon, kennen Sie den Zustrom des ankommenden Zuges oder nutzen Sie mehrsprachige Informationsagenten...

Vernetzte Mobilität

Île-de-France Mobilités: eine öffentliche Struktur und ein weltweit einzigartiges Modell

Île-de-France Mobilités wird von einer Gruppe lokaler Mandatsträger, regionaler Unternehmen und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel geleitet und ist ein echter Hebel für die wirtschaftliche Entwicklung der Region Ile-de-France.

Beispiellose Governance

U-Bahnen, Züge, RER, Straßenbahnen, Busse und sogar Fahrräder: Sie sind im Netz von Île-de-France Mobilités willkommen!

