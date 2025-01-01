Akte
Île-de-France Mobilités: Orchestrierung der größten Mobilitätsrevolution in Europa
"Willkommen in der Île-de-France, willkommen im 2. dichtesten Netz der Welt. Willkommen in einer Region, die sich der Dekarbonisierung ihres Verkehrs verschrieben hat, deren U-Bahn-Linien sich bis 2030 verdoppeln werden und die ihren Fahrgästen ein einheitliches Netz bietet, das reich an einer Vielzahl von Lösungen ist, damit jeder die Reise zusammenstellen kann, die zu ihm passt. Entdecken Sie die von Île-de-France Mobilités angeführte Verkehrsrevolution."
Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France, Präsidentin von Île-de-France Mobilités
Öffentliche Verkehrsmittel in der Île-de-France sind konkret:
Neue Züge, Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen
RER NG, Regio 2N, C1-Kabel... all diese Namen sagen Ihnen nichts, aber für die Einwohner der Region Île-de-France bedeuten sie komfortablere und zuverlässigere Fahrten.
Entdecken Sie, wie sich Île-de-France Mobilités für erneuertes Rollmaterial einsetzt.
Ein sehr konkretes Bekenntnis zu einer kohlenstoffarmen Mobilität
Île-de-France Mobilités ist ein wichtiger Akteur der Energiewende, nicht nur im öffentlichen Verkehr, sondern in der gesamten Region Île-de-France.
Ein nachhaltiges Engagement, das sogar die Strukturierung eines lokalen Biogasproduktionssektors beinhaltet, für eine Region Paris, die besser atmen kann
Lösungen, damit jeder die Mobilität genießen kann, die zu ihm passt, heute und für morgen
Intermodalität, Zugänglichkeit und Transport, die an die Besonderheiten der verschiedenen Gebiete der Île-de-France angepasst sind.
Ein U-Bahn-Netz, dessen Größe bis 2030 mit 2 multipliziert wird
Um die demografischen und wirtschaftlichen Veränderungen in der Region Paris zu antizipieren und darauf zu reagieren.
Immer sichererer Transport
Verstärkung des Personals, einheitliche operative Kommandozentrale, + Kameras und einfache Mittel zur Alarmierung: Sicherheit im Verkehr hat Priorität.
Innovationen für immer einfacheres und komfortableres Reisen
Bestätigen Sie mit Ihrem Telefon, kennen Sie den Zustrom des ankommenden Zuges oder nutzen Sie mehrsprachige Informationsagenten...
Île-de-France Mobilités: eine öffentliche Struktur und ein weltweit einzigartiges Modell
Île-de-France Mobilités wird von einer Gruppe lokaler Mandatsträger, regionaler Unternehmen und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel geleitet und ist ein echter Hebel für die wirtschaftliche Entwicklung der Region Ile-de-France.
U-Bahnen, Züge, RER, Straßenbahnen, Busse und sogar Fahrräder: Sie sind im Netz von Île-de-France Mobilités willkommen!