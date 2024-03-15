Akte
Île-de-France Mobilités:
Dekarbonisierte Mobilität
Die Ambitionen von Île-de-France Mobilités? Handeln zugunsten einer saubereren Umwelt durch ständige Verbesserung der Ausrüstung, um die vollständige Dekarbonisierung seiner Flotte zu erreichen.
Um die CO2-Emissionen in der Île-de-France deutlich zu reduzieren und eine nachhaltige Mobilität zu fördern, hat Île-de-France Mobilités daher ein ehrgeiziges Programm zur Dekarbonisierung aller öffentlichen Verkehrsmittel in der Île-de-France ins Leben gerufen.
Nachhaltige Busse für ein starkes ökologisches Engagement
Ziel: 0 Dieselbusse bis Ende 2025, 100 % saubere Busse bis 2029
Damit sich alle umweltfreundlich bewegen können, setzt sich Île-de-France Mobilités voll und ganz für die Energiewende ein.
Biomethan- oder Elektrofahrzeuge, Ersatz von Diesel durch HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), neu gestaltete Depots und Infrastrukturen, Innovationen: Das gesamte Bus-Ökosystem wird nachhaltig.
- Der Energiemix von Île-de-France Mobilités zielt auf 70 % Biomethan und 30 % Strom ab
- Im Jahr 2025 wird das Busnetz in städtischen Gebieten mit sauberer Energie betrieben
- 3.500 neue Reisebusse und saubere Busse kommen zwischen 2025 und 2028 auf die Linien
- Umstellung: keine "grünen" Busse ohne nachhaltige Depots (oder "COB" für "Bus Operations Center")
- Methanisierung: Unterstützung lokaler und tugendhafter Produktionsketten
Lokale anaerobe Vergärung
Die Förderung der Ökomobilität bedeutet auch, die Entwicklung des Biogassektors in der Region Île-de-France aktiv zu unterstützen.
Mehr Biomethan ist großartig. Aber noch besser ist es, wenn diese grüne Energie vor Ort produziert wird. Aus diesem Grund investiert Île-de-France Mobilités in die Strukturierung dieses lokalen Produktionssektors.
Im Januar 2024 verfügt die Region Paris über 57 betriebsbereite Biogasanlagen
Die Umgestaltung der Busdepots in der Île-de-France
Île-de-France Mobilités setzt sich mit der Modernisierung der Bus Operations Center (COB) aktiv für die Energiewende im Busverkehr ein.
Diese Knotenpunkte, Nervenzentren dieses Verkehrsmittels, müssen umgestaltet werden, um den Bedarf an ökologischen Fahrzeugen zu decken und deren Wartung, Stromversorgung und Lagerung zu gewährleisten.
Im Januar 2024 sind bereits 30 COBs für eine Flotte umweltfreundlicher Busse ausgestattet, was das Engagement von Île-de-France Mobilités für ein emissionsfreies öffentliches Verkehrsnetz bis 2030 unterstreicht.
Schienennetz: 100% elektrifiziert (oder fast)!
Bis 2030 wird das gesamte Schienennetz der Ile-de-France elektrifiziert,wobei die Arbeiten an der letzten nicht ausgerüsteten Achse, La Ferté-Milon, auf der Linie P geplant sind.
Nach jahrelangen Bemühungen zeigt diese Transformation, die kurz vor dem Abschluss steht, das große Engagement von Île-de-France Mobilités für eine immer nachhaltigere Mobilität.
Ökologisch und ökonomisch
Ein elektrifiziertes Schienennetz besteht aus Zügen, die sauberere und sparsamere Energie als Diesel verbrauchen. Aber auch modernere Züge, die weniger Energie verbrauchen, komfortabler und leiser sind.
So besteht das Ziel im Rahmen der massiven Erneuerung des rollenden Materials (Züge, RER NG, U-Bahnen) darin, den Energieverbrauch dank neuer Traktions- und Bremssysteme, die die Beschleunigungs- und Verzögerungsleistung im Vergleich zu älteren Generationen verbessern und gleichzeitig die Energieeinsparung optimieren, um bis zu 25 % zu senken .
Ein zentraler Umweltfaktor in der Vision von Île-de-France Mobilités, die sich jeden Tag dafür einsetzt und investiert, um eine immer nachhaltigere Mobilität in der Region Île-de-France zu ermöglichen.
Intermodalität: ein Instrument zur Dekarbonisierung
Seit 2016 engagiert sich Île-de-France Mobilités für das ehrgeizigste Programm in Europa, um die vollständige Dekarbonisierung aller öffentlichen Verkehrsmittel zu erreichen. Ein Programm, das auch die Entwicklung der Intermodalität beinhaltet.
Es ist wichtig, modernes und umweltfreundliches Rollmaterial anzubieten. Noch besser ist es, jedem in der Île-de-France zu ermöglichen, die Reise zusammenzustellen, die zu ihm passt.
Durch die Verflüssigung des Übergangs zwischen verschiedenen sauberen und effizienten Verkehrsträgern, die Modernisierung der Flotte und die Stärkung der Verbindungen setzt Île-de-France Mobilités auf Intermodalität als Dreh- und Angelpunkt ihrer Umweltstrategie.
Fahrrad + Zug + U-Bahn oder Fahrgemeinschaften + RER + Bus: Das ist Intermodalität. Es bedeutet, nahtlos (oder so wenig wie möglich) von einem Verkehrsmittel zum anderen zu wechseln, dank des einheitlichen Netzes der Ile-de-France (zu einem Navigo-Pass).
Erleichterung der Intermodalität: Dies ist die andere Herausforderung, der sich Île-de-France Mobilités verschrieben hat. Denn je interessanter es ist, öffentliche Verkehrsmittel anstelle des Autos zu wählen, desto schneller wird sich die Region Paris in Richtung Dekarbonisierung bewegen – und sauberere Luft.
Intermodalität im Dienste der Spiele Paris 2024
Eine verstärkte Intermodalität für alle Einwohner der Ile-de-France und die Modernisierung des gesamten rollenden Materials ermöglichen in diesem Jahr 2024 die Durchführung kohlenstofffreier Olympischer und Paralympischer Spiele. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele können 100% der Reisenden die Sehenswürdigkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen
Fokus auf: Park and Ride
Um den Einwohnern der Ile-de-France die Fahrt mit dem Zug zu erleichtern, können Sie auf den mit "Parking Relais" gekennzeichneten Parkplätzen in der Nähe der Bahnhöfe der großen Krone Ihr Fahrzeug ohne Zeitverlust parken.
Fokus auf Véligo Location: das E-Bike zur Langzeitmiete... von Île-de-France Mobilités
Mit Véligo Location steht den Einwohnern der Ile-de-France seit September 2019 der weltweit größte Langzeitverleih von Elektrofahrrädern (VAE) zur Verfügung.
Der Véligo Location-Service zielt darauf ab, die Entwicklung einer nachhaltigen Mobilität zu fördern, indem er es allen Einwohnern der Ile-de-France ermöglicht, die Nutzung von E-Bikes für ihre täglichen Fahrten 6 bis 9 Monate lang (1 bis 3 Monate für Frachtmodelle) zu testen.
Die Idee ist, einen tugendhaften Weg zu schaffen: "Ich probiere das E-Bike mit Véligo aus", dann "Ich halte mich an das E-Bike" bis hin zu "Ich möchte mein eigenes Fahrrad kaufen".
Und hier kommt Île-de-France Mobilités erneut ins Spiel und hilft den Einwohnern der Ile-de-France finanziell, diesen Schritt zu gehen, mit einer Kaufhilfe von bis zu 400 €, kumulativ für ein klassisches E-Bike und 600 € für ein Fracht-E-Bike mit elektrischer Unterstützung.
Umfragen von Véligo Location zeigen den Erfolg dieser Route: Unter den Nutzern von Véligo Location übte nur 1 von 2 Personen regelmäßig Radfahren. Am Ende von Véligo Location sind sie 7 von 10, um diese Praxis fortzusetzen.
Fokus auf: VIF
Während Île-de-France Mobilités die Beihilfen für den Kauf von Fahrrädern und die Bereitstellung kostengünstiger (oder sogar für Abonnenten) Fahrradparkplätze so nah wie möglich an den Bahnhöfen beschleunigt, arbeitet die Region Île-de-France an der Einführung des VIF - für Vélo Île-de-France.
Das VIF ist ein Netz von 11 Radwegen auf 750 km, das die Kontinuität der Fahrten garantiert, ohne Hindernisse, ohne unaufhörliche Stopps oder Verlangsamungen, mit genügend Platz, um eine große Anzahl von Radfahrern sicher unterzubringen. Das Ziel? Machen Sie das Radfahren für die Einwohner der Ile-de-France zu einem einfacheren täglichen Fortbewegungsmittel.
Die Region investiert 300 Millionen Euro in dieses Netz, das es ermöglichen wird, Paris von allen Seiten zu erreichen. Der Einsatz des VIF ist zwischen 2025 und 2030 geplant.
Verbesserung der Raumluftqualität
Die Verbesserung und Kontrolle der Luftqualität in U-Bahn- und RER-Stationen ist eine wesentliche Aufgabe von Île-de-France Mobilités.
Als Pionier auf diesem Gebiet, der von den anderen Hauptstädten beobachtet wird, arbeitet die Verkehrsbehörde der Île-de-France Hand in Hand mit ihrem kompetenten Partner AirParif (der Beobachtungsstelle für Luftqualität in der Île-de-France), um einen ehrgeizigen Plan und konkrete Maßnahmen zu entwickeln, die von den Linienbetreibern RATP und SNCF Transilien vor Ort umgesetzt werden.
Ein Plan, dessen Ziel es ist, die Emissionen von feinen und ultrafeinen Partikeln zu begrenzen, und dessen Betriebsmethoden sich mit dem Wissen, der Entwicklung von Normen und technologischen Innovationen weiterentwickeln.
Die Aktionen sind in 3 Hauptachsen gruppiert:
- Verbesserung des Wissens über Feinstaub und der Information der Öffentlichkeit
- Bestehende Tools weiterentwickeln und neue testen
- Modernisierung von U-Bahn- und RER-Zügen zur Reduzierung von Emissionsquellen
Kartierung der Luftqualität in unterirdischen Gehäusen 2023
Der Zweck dieser Karte? Erstellen Sie eine genaue Bestandsaufnahme der Luftqualität, um die Reisenden zu informieren und den Aktionsplan zu optimieren, indem Sie Initiativen an den Stationen mit den höchsten Schwellenwerten priorisieren.