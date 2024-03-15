Die Ambitionen von Île-de-France Mobilités? Handeln zugunsten einer saubereren Umwelt durch ständige Verbesserung der Ausrüstung, um die vollständige Dekarbonisierung seiner Flotte zu erreichen.

Um die CO2-Emissionen in der Île-de-France deutlich zu reduzieren und eine nachhaltige Mobilität zu fördern, hat Île-de-France Mobilités daher ein ehrgeiziges Programm zur Dekarbonisierung aller öffentlichen Verkehrsmittel in der Île-de-France ins Leben gerufen.