Auf der ständigen Suche nach mehr Flüssigkeit für die Reisenden entwickeln Île-de-France Mobilités und seine Partner ständig neue Dienstleistungen, um ihr tägliches Leben zu vereinfachen und ihnen Zeit zu sparen.

Ob es sich um entmaterialisiertes Ticketing für alle, eine hochgradig anpassbare mobile App handelt, die die Intermodalität fördert , oderum die Modernisierung der Fahrgastinformation - präziser und zugänglicher - alle von Île-de-France Mobilités vorgeschlagenen Innovationen haben ein Ziel: jedem Reisenden die Bedingungen für eine ruhigere Reise zu bieten.

Die Île-de-France Mobilités-App für ultra-personalisierte Reisen

Mehr als eine Million Menschen haben die mobile App Île-de-France Mobilités heruntergeladen.

Eine Referenz-App, um Ihre Reisen in der Île-de-France zu organisieren - natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch mit dem Fahrrad oder Fahrgemeinschaften - und um Transport tickets zu kaufen.

Durchgangszeiten in Echtzeit, Positionierung in der U-Bahn, um schneller auszusteigen, Favoritisierung von Verkehrsmitteln und Adressen, Echtzeit-Routenberechnung zur Optimierung aller Fahrten, Menschenmassen in den Zügen...

Die App Île-de-France Mobilités bietet eine Vielzahl von Funktionen, um effizient im Netz der Ile-de-France zu navigieren.

Die Geheimnisse der Île-de-France Mobilités App

Um dieses Video ansehen zu können, sollten Sie

Mit Ihrem Smartphone oder Ihrer Smartwatch validieren? Es ist möglich!

Das Kaufen, Aufladen und Validieren Ihrer Reise mit Ihrem Smartphone oder Ihrer vernetzten Uhr ist im Netzwerk von Île-de-France Mobilités möglich! iPhone oder Smartphone mit Android, Apple Watch oder Galaxy Watch, das Ticketing wird für alle in der Île-de-France entmaterialisiert.

Île-de-France Mobilités auf Ihrem Telefon

Fahrgastinformation erfindet sich neu

Neue barrierefreie Bildschirme auf U-Bahnsteigen, moderne Informationskioske für Bushaltestellen und mehrsprachige Informationsagenten? Die Fahrgastinformation in der Île-de-France wird modernisiert! Update zu den Neuigkeiten.

Panam: die neuen Fahrgastinformationsbildschirme der Metro

Was ist der Unterschied zwischen alten und neuen Bildschirmen?

Diese neuen Bildschirme zeigen:

  • die Wartezeit zwischen den nächsten beiden U-Bahnen
  • Verkehrsinformationen in Echtzeit
  • 100% zugängliche Informationen (mit erhöhter Schriftart, verbessertem Kontrast und höherer Definition und besserer Klangübertragung von Informationsbotschaften).
Lesen Sie die Pressemitteilung

Neue externe Informationskioske für Busse

9.000 externe Businformationsterminals werden zwischen 2025 und 2032 erneuert. Ziele: harmonisierte Fahrgastinformation in der gesamten Region Île-de-France und Verbesserung der Qualität der Fahrgastinformation durch Anzeige der Wartezeiten des 1. und zweiten Busses, des Verkehrsaufkommens des herannahenden Busses und verkehrsbezogener Informationen im Falle von Störungen.

Lesen Sie die Pressemitteilung

Der Zustrom von Zügen in Echtzeit

Zum ersten Mal in Frankreich wird ein Echtzeit-Fahrgastinformationssystem auf allen Zuglinien H, J, K, L, N und R, auf einem Teil der Linie P und auf der RER-Linie E eingesetzt.

Dieses System, das zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert wird, bietet von den Informationsbildschirmen auf den Bahnsteigen aus Echtzeitinformationen über den Zustrom der herannahenden Züge.

Das Ziel? Setzen Sie das Gerät auf allen Zählerzügen (der Hälfte der aktuellen Flotte) ein und machen Sie das Netz komfortabler und regelmäßiger.

Entdecken Sie das Gerät

TRAdivIA: Informationsbeauftragte sprechen jetzt 17 Sprachen

Dank TRAdivIA, einem hochrangigen Übersetzungssystem, das vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert wird, ist es jetzt möglich, sich in der Île-de-France in der Île-de-France nach dem Weg zu erkundigen.

Basierend auf künstlicher Intelligenz wird TRAdivIA auf allen U-Bahn-Linien sowie auf den RER-Linien A und B und den Straßenbahnlinien T3a und T3b eingesetzt.

TRAdivIA ist auf Tablets installiert, die von 3.300 Informationsagenten im Netzwerk verwendet werden, und ermöglicht:

  1. Übersetzung eines Textes aus einer Sprache in Text aus einer anderen Sprache
  2. Die Transkription des Wortes einer Sprache in den Text einer anderen Sprache
  3. Die Vokalisierung von Text aus einer Sprache in Sprache aus einer anderen Sprache

TRAdivIA wird ein Vermächtnis der Spiele Paris 2024 sein, das weitergehen wird, da die Region Paris jedes Jahr fast 50 Millionen Touristen empfängt.

Demo anfordern
