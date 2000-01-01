Auf der ständigen Suche nach mehr Flüssigkeit für die Reisenden entwickeln Île-de-France Mobilités und seine Partner ständig neue Dienstleistungen, um ihr tägliches Leben zu vereinfachen und ihnen Zeit zu sparen.

Ob es sich um entmaterialisiertes Ticketing für alle, eine hochgradig anpassbare mobile App handelt, die die Intermodalität fördert , oderum die Modernisierung der Fahrgastinformation - präziser und zugänglicher - alle von Île-de-France Mobilités vorgeschlagenen Innovationen haben ein Ziel: jedem Reisenden die Bedingungen für eine ruhigere Reise zu bieten.