Jedes Jahr investiert Île-de-France Mobilités mehr als 3 Milliarden Euro, um Ihr Reiseerlebnis zu verändern

Diese massiven Investitionen umfassen den Kauf und die Renovierung von Zügen, RER, U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen für einen Service, der nicht nur moderner und sicherer, sondern auch zuverlässiger und komfortabler ist.

Île-de-France Mobilités arbeitet täglich daran, umweltfreundliches Reisen zu ermöglichen, indem es saubere Technologien und innovative Designs integriert, die jede Reise sicherer, regelmäßiger und für alle zugänglich machen.

Neues Rollmaterial

Im Jahr 2024 plant Île-de-France Mobilités, fast 3 Milliarden Euro in neue Züge, Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen zu investieren, um Komfort, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

3 Mrd. €investiert
jedes Jahr von Île-de-France Mobilités, um das rollende Material zu erneuern
170Züge und U-Bahnen
neu oder renoviert im Jahr 2024
1000Neue Busse und Reisebusse
im Umlauf im Jahr 2024

"Bis 2030 sind es 73 Milliarden Euro für neue, videogeschützte, barrierefreie Züge, saubere und mehr Busse überall, Erweiterungen und neue Linien sowie On-Demand-Verkehr für ländliche Gebiete. Die Größe des U-Bahn-Netzes wird sich verdoppeln! »

Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France

RER NG und MF19: ein Blick auf zwei neue Geräte, die die Fortbewegung der Einwohner der Ile-de-France verändern werden

RER NG: Die RER der Zukunft ist da

Zuverlässig, sicher, komfortabel und speziell für dicht besiedelte Gebiete konzipiert, rüstet die RER New Generation (NG) seit Herbst 2023 die RER-E-Linie aus. Ende 2024 wird er auch auf der Linie D fahren.

Der RER NG: eine neue Ausrüstung mit hoher Tragfähigkeit, um den Komfort der Einwohner der Ile-de-France und die Regelmäßigkeit auf diesen beiden Linien zu verbessern.

Alles über die RER NG

MF19: Die Pariser Metro neu erfunden

Ab 2025 kommt eine neue Bahn auf den Linien 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 und 13. Der zugängliche, zuverlässige und unglaublich vielseitige MF19 stellt Technologie in den Dienst des Fahrgastkomforts.

Entdecken Sie die U-Bahn der Zukunft

Automatisierte U-Bahnen, für + Effizienz und Zuverlässigkeit

Mit der Automatisierung der U-Bahnen strebt Île-de-France Mobilités eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit des Netzes an.

Diese Automatisierung steht an der Spitze der Innovation. Es wird auf mehreren Ebenen gespielt, von der Fahrerassistenz bis hin zu einem vollautomatischen System, ohne Fahrer an Bord.

Île-de-France Mobilités plant, diese fortschrittliche Technologie auf die neue U-Bahn der Ile-de-France auszuweiten und plant die Automatisierung historischer Linien für eine Zukunft, in der die Fahrten flüssiger, regelmäßiger und pünktlicher sein werden.

Nach den Linien 1 und 14 ist nun die Linie 4 an der Reihe, vollautomatisiert zu werden – ein Umbau, der ohne jeglichen Stillstand des Betriebs der Linie stattgefunden hat.

Die Automatisierung einer Linie in 8 Fragen

Die Rückkehr der Straßenbahnen in der Île-de-France

Île-de-France Mobilités ist von den vielen Vorteilen der Straßenbahn überzeugt

Dieses Transportmittel kombiniert Respekt für die Umwelt, vollständige Zugänglichkeit und Komfort sowie einen kontinuierlichen Service die ganze Woche über. In weniger als 20 Jahren haben die Straßenbahnen der Île-de-France eine Million Fahrgäste pro Tag überschritten.

Für die Einwohner der Ile-de-France ermöglichen die Straßenbahnlinien, die die Region bewässern, eine flüssigere Fahrt und eine tägliche Zeitersparnis für alle, die reisen, insbesondere von Vorort zu Vorort, indem sie eine Durchfahrt durch Paris vermeiden.

Durch die Sanierung eines Teils des großen Gürtels bei gleichzeitiger Wiederverwendung der bestehenden Infrastruktur, um die Projektkosten zu senken, bereichern Straßenbahnen und Straßenbahnzüge das Mobilitätsangebot der Einwohner der Ile-de-France weiter.

Die Vorteile der Straßenbahn (und Tram-Train)

- Umweltfreundlich

- Sanfte Mobilität

- 100% barrierefrei

- Komfortabel

- Wiederverwendung ungenutzter Teile des nationalen Schienennetzes, soweit möglich

T12: Entdeckung eines Tram-Train

Der Tram-Train ist eine 2-in-1-Straßenbahn, die sowohl auf konventionellen Straßenbahngleisen, in städtischen Gebieten als auch auf den Gleisen des nationalen Schienennetzes verkehrt.

Ein Blick auf die Straßenbahn T12

20 kmLinie
und 16 Stationen zwischen Massy und Évry-Courcouronnes
25Züge
100% finanziert von Île-de-France Mobilités
500 Sitzplätzemit Zügen
(davon 190 Sitzplätze) klimatisiert und 100% barrierefrei

T9: die Straßenbahn, die die Stadt beleuchtet

Seit ihrer Einweihung im April 2021 befördert die Straßenbahn T9 täglich mehr als 70.000 Fahrgäste zwischen Paris und Orly. Der T9 besteht aus 22 zugänglichen, komfortablen und sicheren Zügen, aber es ist auch ein Außendesign und eine ikonische Lichtsignatur, die direkt von den Einwohnern der Ile-de-France gewählt wurden.

Entdecken Sie die Straßenbahn T9
30Minuten
zwischen Porte de Choisy, Paris, und Orly-Ville
10 kmder Handlung
und 6 Gemeinden bedient
22Züge
45 Meter lang
Innenraum der zukünftigen Pariser Metro: der MF19

Öffentliche Verkehrsmittel in der Region Ile-de-France: ein neu gestaltetes Design

In Bezug auf das Design neuer Geräte verankert Île-de-France Mobilités Transportverbesserungen auf den Prinzipien Komfort, Ergonomie und Solidität.

Jedes Fahrzeug ist so konzipiert, dass es die Bewegung der Fahrgäste verbessert, indem es verschiedene Arten von Räumen, angepasste Klimaanlagen, optimierte Beleuchtung und bequeme Sitze bietet, um die Fahrten so angenehm wie möglich zu gestalten und gleichzeitig ein Maximum an Passagieren zu befördern.

Klimaanlage: Komfort in rasantem Wachstum

Angesichts der globalen Erwärmung und weil der Komfort der Fahrgäste im Mittelpunkt steht, beschleunigt Île-de-France Mobilités die Klimatisierung ihres rollenden Materials - mit 100 % der neuen Ausrüstung.

Tzen 4 © Brice Perrin / Île-de-France Mobilités

Innovative Mobilität denken

Île-de-France Mobilités denkt ständig über neue Mobilitätsformen nach. Doppelgelenkbus oder Gondelbahn: Die Zukunft des Reisens wird in der Île-de-France gebaut!

Tzen 4, C1 Cable: Fokus auf zwei innovative neue Geräte.

Den Einwohnern der Ile-de-France mehr Zuverlässigkeit, mehr Komfort und Transportmittel zu bieten, die auf innovative Weise den spezifischen Bedürfnissen ihrer Gebiete entsprechen: Das ist die Mission von Île-de-France Mobilités

So ist der Bus Tzen 4, der die zukünftige verkehrsreichste Linie der Grande Couronne ausstatten wird, ein 24 Meter langer 100% elektrischer Doppelgelenkbus, dessen ultraschnelles Aufladen vom Boden aus eine Weltneuheit ist.

Das C1-Kabel wird die erste Gondelbahn in der Île-de-France sein. Ein neues Transportmittel in der Region Paris, das ausgewählt wurde, weil es sehr komplexe Probleme in dem Gebiet löste, das es bedienen wird.

Prototyp der C1-Kabelkabine

Tzen 4: wieder + groß, immer + sauber

24 Meter, zweigelenkig (drei Elemente verbunden), vollelektrisch, der zukünftige High-Level-Bus Tzen 4 wird in nur 5 Minuten vom Boden geladen. Eine Weltneuheit.

Die Tzen 4 verkehrt zwischen Viry-Châtillon und Corbeil-Essonnes und wird 40.000 Passagiere pro Tag begrüßen.

Entdecken Sie den Bus Tzen 4

5Minuten
zum Aufladen, direkt vom Boden aus
24Messgeräte
Bi-Gelenk für 140 Passagiere
40 000Reisende
pro Tag, erwartet auf der Linie

C1-Kabel: Île-de-France von oben gesehen

Das C1-Kabel wird Créteil über Limeil-Brévannes und Valenton mit Villeneuve-Saint-Georges auf einer Strecke von 4,5 km und 5 Stationen verbinden, mit weniger als 30 Sekunden zwischen den Kabinen während der Hauptverkehrszeit.

Der innovative Seilbahnverkehr wird eine konkrete Antwort auf die täglichen Reiseschwierigkeiten der Bewohner dieses Gebiets geben, indem er sie an die U-Bahn-Linie 8 anschließt. Letztendlich wird das C1-Kabel mehr als 20.000 Einwohner und mehrere Beschäftigungsbereiche versorgen.

Zoom auf das C1-Kabel

4,5 kmder Handlung
und 5 Stationen
11 000Reisende
pro erwartetem Tag
10Sitzgelegenheiten
in jeder Kabine
Auf dem Weg zu einer kohlenstoffarmen Mobilität