Mit der Automatisierung der U-Bahnen strebt Île-de-France Mobilités eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit des Netzes an.

Diese Automatisierung steht an der Spitze der Innovation. Es wird auf mehreren Ebenen gespielt, von der Fahrerassistenz bis hin zu einem vollautomatischen System, ohne Fahrer an Bord.

Île-de-France Mobilités plant, diese fortschrittliche Technologie auf die neue U-Bahn der Ile-de-France auszuweiten und plant die Automatisierung historischer Linien für eine Zukunft, in der die Fahrten flüssiger, regelmäßiger und pünktlicher sein werden.

Nach den Linien 1 und 14 ist nun die Linie 4 an der Reihe, vollautomatisiert zu werden – ein Umbau, der ohne jeglichen Stillstand des Betriebs der Linie stattgefunden hat.