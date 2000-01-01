Akte
Transport:
Neue Ära
Diese massiven Investitionen umfassen den Kauf und die Renovierung von Zügen, RER, U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen für einen Service, der nicht nur moderner und sicherer, sondern auch zuverlässiger und komfortabler ist.
Île-de-France Mobilités arbeitet täglich daran, umweltfreundliches Reisen zu ermöglichen, indem es saubere Technologien und innovative Designs integriert, die jede Reise sicherer, regelmäßiger und für alle zugänglich machen.
Neues Rollmaterial
Im Jahr 2024 plant Île-de-France Mobilités, fast 3 Milliarden Euro in neue Züge, Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen zu investieren, um Komfort, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
"Bis 2030 sind es 73 Milliarden Euro für neue, videogeschützte, barrierefreie Züge, saubere und mehr Busse überall, Erweiterungen und neue Linien sowie On-Demand-Verkehr für ländliche Gebiete. Die Größe des U-Bahn-Netzes wird sich verdoppeln! »
Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France
RER NG und MF19: ein Blick auf zwei neue Geräte, die die Fortbewegung der Einwohner der Ile-de-France verändern werden
RER NG: Die RER der Zukunft ist da
Zuverlässig, sicher, komfortabel und speziell für dicht besiedelte Gebiete konzipiert, rüstet die RER New Generation (NG) seit Herbst 2023 die RER-E-Linie aus. Ende 2024 wird er auch auf der Linie D fahren.
Der RER NG: eine neue Ausrüstung mit hoher Tragfähigkeit, um den Komfort der Einwohner der Ile-de-France und die Regelmäßigkeit auf diesen beiden Linien zu verbessern.
MF19: Die Pariser Metro neu erfunden
Ab 2025 kommt eine neue Bahn auf den Linien 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 und 13. Der zugängliche, zuverlässige und unglaublich vielseitige MF19 stellt Technologie in den Dienst des Fahrgastkomforts.
Automatisierte U-Bahnen, für + Effizienz und Zuverlässigkeit
Mit der Automatisierung der U-Bahnen strebt Île-de-France Mobilités eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit des Netzes an.
Diese Automatisierung steht an der Spitze der Innovation. Es wird auf mehreren Ebenen gespielt, von der Fahrerassistenz bis hin zu einem vollautomatischen System, ohne Fahrer an Bord.
Île-de-France Mobilités plant, diese fortschrittliche Technologie auf die neue U-Bahn der Ile-de-France auszuweiten und plant die Automatisierung historischer Linien für eine Zukunft, in der die Fahrten flüssiger, regelmäßiger und pünktlicher sein werden.
Nach den Linien 1 und 14 ist nun die Linie 4 an der Reihe, vollautomatisiert zu werden – ein Umbau, der ohne jeglichen Stillstand des Betriebs der Linie stattgefunden hat.
Die Rückkehr der Straßenbahnen in der Île-de-France
Île-de-France Mobilités ist von den vielen Vorteilen der Straßenbahn überzeugt
Dieses Transportmittel kombiniert Respekt für die Umwelt, vollständige Zugänglichkeit und Komfort sowie einen kontinuierlichen Service die ganze Woche über. In weniger als 20 Jahren haben die Straßenbahnen der Île-de-France eine Million Fahrgäste pro Tag überschritten.
Für die Einwohner der Ile-de-France ermöglichen die Straßenbahnlinien, die die Region bewässern, eine flüssigere Fahrt und eine tägliche Zeitersparnis für alle, die reisen, insbesondere von Vorort zu Vorort, indem sie eine Durchfahrt durch Paris vermeiden.
Durch die Sanierung eines Teils des großen Gürtels bei gleichzeitiger Wiederverwendung der bestehenden Infrastruktur, um die Projektkosten zu senken, bereichern Straßenbahnen und Straßenbahnzüge das Mobilitätsangebot der Einwohner der Ile-de-France weiter.
Die Vorteile der Straßenbahn (und Tram-Train)
- Umweltfreundlich
- Sanfte Mobilität
- 100% barrierefrei
- Komfortabel
- Wiederverwendung ungenutzter Teile des nationalen Schienennetzes, soweit möglich
T12: Entdeckung eines Tram-Train
Der Tram-Train ist eine 2-in-1-Straßenbahn, die sowohl auf konventionellen Straßenbahngleisen, in städtischen Gebieten als auch auf den Gleisen des nationalen Schienennetzes verkehrt.
T9: die Straßenbahn, die die Stadt beleuchtet
Seit ihrer Einweihung im April 2021 befördert die Straßenbahn T9 täglich mehr als 70.000 Fahrgäste zwischen Paris und Orly. Der T9 besteht aus 22 zugänglichen, komfortablen und sicheren Zügen, aber es ist auch ein Außendesign und eine ikonische Lichtsignatur, die direkt von den Einwohnern der Ile-de-France gewählt wurden.
Öffentliche Verkehrsmittel in der Region Ile-de-France: ein neu gestaltetes Design
In Bezug auf das Design neuer Geräte verankert Île-de-France Mobilités Transportverbesserungen auf den Prinzipien Komfort, Ergonomie und Solidität.
Jedes Fahrzeug ist so konzipiert, dass es die Bewegung der Fahrgäste verbessert, indem es verschiedene Arten von Räumen, angepasste Klimaanlagen, optimierte Beleuchtung und bequeme Sitze bietet, um die Fahrten so angenehm wie möglich zu gestalten und gleichzeitig ein Maximum an Passagieren zu befördern.
Klimaanlage: Komfort in rasantem Wachstum
Angesichts der globalen Erwärmung und weil der Komfort der Fahrgäste im Mittelpunkt steht, beschleunigt Île-de-France Mobilités die Klimatisierung ihres rollenden Materials - mit 100 % der neuen Ausrüstung.
Innovative Mobilität denken
Île-de-France Mobilités denkt ständig über neue Mobilitätsformen nach. Doppelgelenkbus oder Gondelbahn: Die Zukunft des Reisens wird in der Île-de-France gebaut!
Tzen 4, C1 Cable: Fokus auf zwei innovative neue Geräte.
Den Einwohnern der Ile-de-France mehr Zuverlässigkeit, mehr Komfort und Transportmittel zu bieten, die auf innovative Weise den spezifischen Bedürfnissen ihrer Gebiete entsprechen: Das ist die Mission von Île-de-France Mobilités
So ist der Bus Tzen 4, der die zukünftige verkehrsreichste Linie der Grande Couronne ausstatten wird, ein 24 Meter langer 100% elektrischer Doppelgelenkbus, dessen ultraschnelles Aufladen vom Boden aus eine Weltneuheit ist.
Das C1-Kabel wird die erste Gondelbahn in der Île-de-France sein. Ein neues Transportmittel in der Region Paris, das ausgewählt wurde, weil es sehr komplexe Probleme in dem Gebiet löste, das es bedienen wird.
Tzen 4: wieder + groß, immer + sauber
24 Meter, zweigelenkig (drei Elemente verbunden), vollelektrisch, der zukünftige High-Level-Bus Tzen 4 wird in nur 5 Minuten vom Boden geladen. Eine Weltneuheit.
Die Tzen 4 verkehrt zwischen Viry-Châtillon und Corbeil-Essonnes und wird 40.000 Passagiere pro Tag begrüßen.
C1-Kabel: Île-de-France von oben gesehen
Das C1-Kabel wird Créteil über Limeil-Brévannes und Valenton mit Villeneuve-Saint-Georges auf einer Strecke von 4,5 km und 5 Stationen verbinden, mit weniger als 30 Sekunden zwischen den Kabinen während der Hauptverkehrszeit.
Der innovative Seilbahnverkehr wird eine konkrete Antwort auf die täglichen Reiseschwierigkeiten der Bewohner dieses Gebiets geben, indem er sie an die U-Bahn-Linie 8 anschließt. Letztendlich wird das C1-Kabel mehr als 20.000 Einwohner und mehrere Beschäftigungsbereiche versorgen.