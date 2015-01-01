Akte

Île-de-France Mobilités:
Beispiellose Governance

Eine Mission: Orchestrierung des öffentlichen Verkehrs in der Region Paris

Île-de-France Mobilités ist eine öffentliche Einrichtung mit 600 Mitarbeitern, die den öffentlichen Verkehr in der gesamten Region Île-de-France orchestriert, plant, organisiert und finanziert.

Seine Hauptaufgabe?

Gemeinsam mit der Region, den Verkehrsunternehmen, den lokalen Mandatsträgern, den Nutzervertretern und den Unternehmen der Ile-de-France ein kohärentes und nachhaltiges kollektives Mobilitätsangebot für die 12,3 Millionen Einwohner der Ile-de-France und die 21,5 Millionen Besucher zu entwickeln, die jedes Jahr das Netz nutzen, um Paris und die Île-de-France zu entdecken.

Konkret ist Île-de-France Mobilités zuständig für:

  • Verkehrsangebotsplanung: Dienstleistungen, Angebotsniveaus, Servicequalitätsziele und Preisgestaltung
  • Die Planung der Mobilität von morgen, einschließlich der Entwicklung des Mobilitätsplans 2030 in der Île-de-France
  • Die Entwicklung und Organisation der heutigen neuen Mobilität - Fahrgemeinschaften , Carsharing, Langzeitverleih von Elektrofahrrädern...
  • Studien und Management von Investitionen zur Modernisierung und Entwicklung des Netzes
  • Wettbewerb und Vertragsgestaltung mit den Verkehrsunternehmen, die das Netz betreiben, und Kontrolle ihrer Aktivitäten
  • All dies: durch die Gewährleistung eines nachhaltigen finanziellen Gleichgewichts im Dienste einer dekarbonisierten Region Île-de-France

Governance, die regionale Gleichgewichte repräsentiert

Die Governance von Île-de-France Mobilités spiegelt die Vielfalt der Akteure in der französischen Hauptstadtregion wider.

Unter dem Vorsitz von Valérie Pécresse, die seit 2015 auch Präsidentin der Region Île-de-France ist, wird Île-de-France Mobilités täglich von Laurent Probst, Chief Executive Officer, zusammen mit den stellvertretenden CEOs Élodie Hanen und Pierre Ravier geleitet.

Der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités tagt 6 bis 7 Mal im Jahr und besteht aus 31 Mitgliedern: lokalen Mandatsträgern, Nutzervertretern und Unternehmen der Ile-de-France, die von der Region Île-de-France angeregt werden.

Ein weltweit einzigartiges Finanzierungsmodell

Île-de-France Mobilités verfügt über ein jährliches Budget von 12 Milliarden Euro für den Verkehrsbetrieb, zu dem 3 Milliarden Euro an Investitionen für die Entwicklung des Netzes hinzukommen.

Es ist auch ein einzigartiges Finanzierungsmodell, bei dem regionale Unternehmen eine zentrale Rolle spielen, engagierte Akteure bei der Entwicklung eines dichten, modernen und komfortablen Verkehrsangebots, das der wirtschaftlichen Dynamik des Territoriums dient.

Die Île-de-France in Zahlen

12,3Millionen Einwohner
20% der französischen Bevölkerung
6,2Millionen Arbeitsplätze
1. Beschäftigungspool in Europa
21,5Millionen
der Touristen pro Jahr