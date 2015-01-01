Île-de-France Mobilités ist eine öffentliche Einrichtung mit 600 Mitarbeitern, die den öffentlichen Verkehr in der gesamten Region Île-de-France orchestriert, plant, organisiert und finanziert.

Seine Hauptaufgabe?

Gemeinsam mit der Region, den Verkehrsunternehmen, den lokalen Mandatsträgern, den Nutzervertretern und den Unternehmen der Ile-de-France ein kohärentes und nachhaltiges kollektives Mobilitätsangebot für die 12,3 Millionen Einwohner der Ile-de-France und die 21,5 Millionen Besucher zu entwickeln, die jedes Jahr das Netz nutzen, um Paris und die Île-de-France zu entdecken.