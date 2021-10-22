Der Sektor "Sénia", der sich derzeit in voller Mutation befindet, ist das Herzstück der Linie mit drei Stationen: Chemin des Carrières, Rue des Quinze Arpents, Pont de Rungis.

Der Aufruf zur Einreichung von Architektur- und Stadtplanungsprojekten "Inventons la Métropole du Grand Paris", der darauf abzielt, Standorte mit hohem Potenzial wie das Logistikgebiet von Sénia aufzuwerten, wird die zukünftigen Stadtteile Parcs en Scène und Sénia auf der Projektroute hervorbringen. Innerhalb dieses Perimeters wird das Programm den Bau von Wohnungen für 5.900 neue Einwohner und 4.500 neue Bürogebäude ermöglichen. Eine der größten Herausforderungen von Sénia-Orly ist es, diesen zukünftigen Nutzern eine Mobilitätslösung anzubieten.

Anschluss an Pont de Rungis

Es ist möglich, dass der Bahnhof Pont de Rungis zunächst nicht bedient wird, da die Rue des Quinze Arpents, durch die der Bus fahren muss, möglicherweise nicht vor Abschluss der Arbeiten in den Vierteln Sénia und Parcs en Scène verfügbar ist. Während dieser Phase würde eine provisorische Station, Cité Jardin, sowie Cockpit – Pont de Rungis bedient, die eine Verbindung mit dem RER C-Bahnhof und der Linie 14 ermöglichen würde.

Wenn die ZAC erschlossen sind, würde eine zweite Phase der Arbeiten durchgeführt, damit der Bus die Rue des Quinze Arpents benutzen kann, die es ermöglicht, dieses neue Viertel zu bedienen und sich dann so nah wie möglich an den multimodalen Umsteigeknotenpunkt Pont de Rungis anzuschließen. Die verlängerte 393 wird mit der RER C und der Verlängerung der U-Bahn-Linie 14 sowie dem Busnetz verbunden sein.

Darüber hinaus wird entlang der Verlängerung der Rue des Quinze Arpents ein Radweg gebaut, der mit der Route der Rue Bas Marin und dem multimodalen Umsteigeknotenpunkt Pont de Rungis verbunden ist, um die besten Fahrrad-/Zugverbindungen zu gewährleisten.

Viele Entwicklungen sind im öffentlichen Raum in der Nähe des multimodalen Verkehrsknotenpunkts Pont de Rungis geplant, um die U-Bahn 14 in Betrieb zu nehmen:

• ein Vorplatz in der Mitte der Passagiergebäude der Bahnhöfe RER C und Metro 14,

• ein Sharing-Bereich, der Bussen, Taxis und Carsharing-Fahrzeugen vorbehalten ist,

• Sichere Parkplätze für motorisierte 2 Räder, Fahrräder.

Die Schaffung einer Fußgängerbrücke, die für aktive Modi (Gehen, Radfahren, Roller usw.) reserviert ist, wird derzeit untersucht.