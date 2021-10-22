Paray-Altes Postamt

Der Sektor Orly verfügt über 5 Stationen, von denen sich die letzten 3 im Flughafenbereich befinden: Maréchal Devaux – Caroline Aigle – Coeur d'Orly – Orly 4 – und Orly 1, 2, 3 (Endstation der Linie). Der Flughafen und seine Umgebung stellen aufgrund ihrer Attraktivität eine große Herausforderung dar, sowohl für die Menschen, die dort arbeiten, als auch für diejenigen, die dorthin fliegen, um ein Flugzeug zu nehmen.

Nach dem Sektor "Sénia" fügt sich die Strecke auf der Ostseite der Fahrbahn entlang der gesamten Avenue de l'Europe ein und nimmt insbesondere die Straßenbahnspur T7 auf einem Abschnitt von etwa 900 Metern (gemeinsamer Abschnitt). Die Linie Sénia-Orly wird direkt den Bahnsteig der Straßenbahn nutzen, der in der Verlängerung der Straßenbahnsteige (Entwicklungen während der Studien und des Baus der Straßenbahn T7 vorweggenommen) spezielle Bussteige für die Stationen Caroline Aigle und Coeur d'Orly bietet. Die Berufungen der beiden Verkehrsträger, Straßenbahn und Bus, deren Herkunft und Ziele sehr unterschiedlich sind, ergänzen sich und entsprechen den Bedürfnissen ihrer zukünftigen Nutzer.

Das Ziel des Viertels Coeur d'Orly ist es, mehrere hundert Unternehmen mit fast 65.000 m² Bürofläche, einem 40.000 m² großen Einkaufszentrum und 35.000 m² für Hotels zusammenzubringen. Bis 2040 sollen 17.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, die von Sénia-Orly, einer Verlängerung der Linie 393, bedient werden.

Flughafenbereich

Der Flughafenbereich, der sehr restriktiv ist, kann keinen eigenen Verkehrskorridor für Sénia-Orly bieten. Aus diesem Grund ist die Busroute in diesem Bereich eine besondere Herausforderung, insbesondere in Bezug auf die Fahrzeit.

Der Bus Sénia-Orly wird in diesem Bereich (wie die anderen Busse) innerhalb der allgemeinen Straßen verkehren, und es werden einfache Bahnsteigverbesserungen durchgeführt.