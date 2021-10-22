Der Sektor "Thiais", Ausgangspunkt der Verlängerung der Linie 393 zum Carrefour de la Résistance, wird zwei Stationen haben: Carrefour de la Résistance und Rue du Travy – Rue du Puits Dixme.

Die Sénia-Orly wird das Einkaufszentrum Thiais Village bedienen, aber auch das große RATP-Busdepot, das viele Mitarbeiter beschäftigt.

Die Aufnahme der Verlängerung der Linie 393 in diesem Sektor wird zu Straßenverbesserungen führen.

Der Kreisverkehr am Carrefour de la Résistance wird entfernt und die neuen Entwicklungen werden den Verkehrsfluss auf dem aktuellen Niveau aufrechterhalten.

Der eigene Standort (Fahrspur für den Bus) wird auch Platz für aktive Modi (Gehen, Radfahren, Roller ...) bieten, die auf dem Gebiet entwickelt werden. Die Bürgersteige werden komfortabler sein, und der bestehende Zweirichtungsradweg von der Avenue de Versailles bis zur Rue du Bas Marin bleibt erhalten. Die Strecke wird lesbar und sicher sein, da die Fahrräder von den Autospuren getrennt sind.