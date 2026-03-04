Neustart zur Debatte über die Zukunft der Verlängerung der Linie 1
Veröffentlicht am
Vertiefungsstudien des Projekts sind im Gange
Wie wir letztes Jahr angekündigt haben, haben die gemeinsamen Projektträger Île-de-France Mobilités und RATP die Studien zur Entwicklung des Projekts zur Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay wieder aufgenommen, geleitet von den Erkenntnissen aus der öffentlichen Untersuchung 2022. Das Ziel dieser Studien? Technische Anforderungen und Erwartungen der Bürger in Einklang bringen, um ein gemeinsames Projekt für die Verlängerung der Linie 1 nach Val de Fontenay zu erreichen, das die Zukunft des Verkehrs in der Region strukturiert.
Unter der Schirmherrschaft des CNDP wird eine Konsultation über die Zweckmäßigkeit des Projekts organisiert und seine Entwicklungen vorgestellt
Der Dialog mit lokalen Akteuren und allen Zielgruppen bleibt eine Priorität für die Projektträger. Île-de-France Mobilités und RATP beabsichtigen daher, diese Verbindung zu stärken. Die neuen Studien und Varianten des Projekts (Integrationsprinzipien und Bedingungen für die Fertigstellung der Erweiterung der Endstation Château de Vincennes, des Zugpannenzentrums und der Entstehung von Bahnhöfen; Umweltauswirkungen; Investitionskosten; Betriebsbeschränkungen; Besucherprognosen) werden daher Ende des Jahres während einer vorherige öffentliche Konsultation. Diese Konsultation wird eine fundierte Debatte über die Zweckmäßigkeit und das Design des Projekts ermöglichen.
Île-de-France Mobilités hat die Angelegenheit an die Nationale Kommission für öffentliche Debatte (CNDP), eine unabhängige Einrichtung, verwiesen, um diese vorherige Konsultation zu gewährleisten. Die vom CNDP ernannten Garanten, um den reibungslosen Ablauf der Vorkonsultation zum Projekt zur Verlängerung der Linie 1 der U-Bahn zu gewährleisten, sind: Frau Nathalie DURAND, Frau Marie-Liane SCHÜTZLER und Frau Caroline WERKOFF. Sie sind für die Validierung der Akte des öffentlichen Auftraggebers (Konsultationsakte) sowie für die Modalitäten der Information und Beteiligung der Öffentlichkeit zuständig.
Die Nationale Kommission für öffentliche Debatte (CNDP), eine unabhängige Einrichtung:
Das CNDP ist die unabhängige Behörde, die das Recht auf Information und Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Entwicklung von Projekten und öffentlichen Politiken garantiert, die sich auf die Umwelt auswirken und hohe sozioökonomische Herausforderungen darstellen.
- Um mehr über das CNDP zu erfahren: https://www.debatpublic.fr/cndp-une-entite-independante-671
Die nächsten Schritte in diesem Jahr bis zur Konsultation:
- Vorbereitung der vorherigen Konsultation unter der Schirmherrschaft der CNDP-Garanten
- Von den CNDP-Garanten durchgeführte Kontextstudie, um die Modalitäten der Information und Beteiligung zu ermitteln, die eingerichtet werden sollen
- Abschluss der von den Projekteigentümern durchgeführten Sondierungsstudien
- Festlegung der Modalitäten der Konsultation durch das CNDP
- Organisation von Beratung und Kommunikation innerhalb eines noch festzulegenden Zeitplans
- Eröffnung der Konsultation (geplant für Ende des Jahres)