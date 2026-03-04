Neustart zur Debatte über die Zukunft der Verlängerung der Linie 1

Die Nationale Kommission für öffentliche Debatte (CNDP), eine unabhängige Einrichtung:

Das CNDP ist die unabhängige Behörde, die das Recht auf Information und Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Entwicklung von Projekten und öffentlichen Politiken garantiert, die sich auf die Umwelt auswirken und hohe sozioökonomische Herausforderungen darstellen.

- Um mehr über das CNDP zu erfahren: https://www.debatpublic.fr/cndp-une-entite-independante-671

Die nächsten Schritte in diesem Jahr bis zur Konsultation:

- Vorbereitung der vorherigen Konsultation unter der Schirmherrschaft der CNDP-Garanten

- Von den CNDP-Garanten durchgeführte Kontextstudie, um die Modalitäten der Information und Beteiligung zu ermitteln, die eingerichtet werden sollen

- Abschluss der von den Projekteigentümern durchgeführten Sondierungsstudien

- Festlegung der Modalitäten der Konsultation durch das CNDP

- Organisation von Beratung und Kommunikation innerhalb eines noch festzulegenden Zeitplans

- Eröffnung der Konsultation (geplant für Ende des Jahres)