Mehr als 220 Personen bei der letzten öffentlichen Versammlung in Fontenay-sous-Bois

Veröffentlichungsdatum: 18. Dezember 2014

Mehr als 220 Personen nahmen an der dritten und letzten öffentlichen Versammlung teil, die gestern Abend in der Michelet-Schule in Fontenay-sous-Bois stattfand.

Nach einer Präsentation des Projekts gab es eine Zeit des Austauschs, in der das Publikum Fragen stellen konnte. Viele begründete Interventionen konzentrierten sich insbesondere auf die Lage der Stationen und die Wahl einer Route.

Dieses Treffen war auch eine Gelegenheit für die Projektträger und den Garanten, erste Lehren aus der Konsultation zu ziehen.

Bis heute wurden mehr als 2.000 Bewertungen gesammelt. Es gibt viele Äußerungen zur Zweckmäßigkeit des Projekts mit einer Mehrheit positiver Meinungen. Die Konsultation war auch von Fragen im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt, der Finanzierung und der Verbesserung des bestehenden Verkehrs geprägt. Aber es sind vor allem die Stationen und Routen, die Sie sehr interessiert haben. Alle waren Gegenstand von Kommentaren und Vorschlägen, die in der Bewertung berücksichtigt werden.

Wir danken den vielen Menschen, die an den öffentlichen Versammlungen teilgenommen haben.

Die Konsultation dauert bis zum 10. Januar. Anschließend werden STIF und RATP alle geäußerten Meinungen analysieren, um die Ergebnisse der Konsultation zu erstellen.