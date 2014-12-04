Volles Haus für die 2. öffentliche Sitzung in Montreuil

Veröffentlichungsdatum: 4. Dezember 2014

Etwa 250 Personen nahmen an der zweiten öffentlichen Versammlung teil, die gestern Abend im Arthur-Ashe-Sportkomplex in Montreuil im Stadtteil Bel Air – Grands Pêchers stattfand. Nach einer Zeit der Vorstellung des Projekts durch STIF und RATP wurden viele Fragen gestellt, insbesondere zu den Standorten der Stationen und ihren Zugängen, zum aktuellen Busnetz und zu den anderen auf dem Gebiet geplanten Verkehrsprojekten (Verlängerung der Straßenbahn T1 nach Val de Fontenay und Verlängerung der Linie 11 nach Rosny Bois Perrier).

Die nächste öffentliche Sitzung findet am Mittwoch, den 17. Dezember 2014 ab 19.30 Uhr in Fontenay-sous-Bois in der Michelet-Schule statt.

Laden Sie die Diashow der Projektpräsentation herunter