Ein Moment der Geselligkeit auf dem Diderot-Markt

Veröffentlichungsdatum: 24. November 2014

Fragen und Äußerungen zur Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay waren am Samstagmorgen, den 22. November, auf dem Diderot-Markt in Vincennes zahlreich. STIF und RATP danken den vielen Menschen, die gekommen sind, um sich an dem dem Projekt gewidmeten Stand zu erkundigen. Es wurden verschiedene Meinungen formuliert: Standort des Bahnhofs Rigollots, Bauzeitplan, Datum der Inbetriebnahme, Finanzierung usw.

Die während der Sitzung geäußerten Meinungen werden bei der Bewertung der Konsultation und den weiteren Studien berücksichtigt.

Das Protokoll des Treffens