Ein Moment der Geselligkeit auf dem Diderot-Markt
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Veröffentlichungsdatum: 24. November 2014
Fragen und Äußerungen zur Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay waren am Samstagmorgen, den 22. November, auf dem Diderot-Markt in Vincennes zahlreich. STIF und RATP danken den vielen Menschen, die gekommen sind, um sich an dem dem Projekt gewidmeten Stand zu erkundigen. Es wurden verschiedene Meinungen formuliert: Standort des Bahnhofs Rigollots, Bauzeitplan, Datum der Inbetriebnahme, Finanzierung usw.
Die während der Sitzung geäußerten Meinungen werden bei der Bewertung der Konsultation und den weiteren Studien berücksichtigt.