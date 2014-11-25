Ein großes Publikum für die 1. öffentliche Sitzung

Veröffentlichungsdatum: 25. November 2014

Etwa 180 Personen nahmen an der ersten öffentlichen Versammlung teil, die gestern Abend in Vincennes stattfand. Nach einer Zeit der Präsentation des Projekts durch STIF und RATP wurden viele Fragen zu den Themen von der Neuorganisation des Busnetzes bis zur Inbetriebnahme der Erweiterung, der Verbesserung des bestehenden Verkehrsnetzes, den zur Konsultation vorgeschlagenen Routen, den mit den Arbeiten verbundenen Belästigungen, der Finanzierung und den Rollen der Projekteigentümer gestellt. usw.

Laden Sie die Diashow der Projektpräsentation herunter

Die nächste öffentliche Sitzung findet am Dienstag, den 2. Dezember 2014 in Montreuil statt.