Bus

Facilities dedicated to busesQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Opinions published

Advice received

Filters

At least one of the filters must be selected before you can reset it.

Published on

The project|Autre

Plutôt favoriser l'accès au plateau autrement qu'en passant par Massy serait plus judicieux.

The proposed project will in no way respond to the current problems of access to the plateau of the polytechnic district from public transport. The creation of dedicated bus lanes on the plateau is of

Published on

The project|Palaiseau

Stations 3 et 4

It is premature to define a station at the entrance to the École Polytechnique (4, variant 2), the Société du Grand Paris is planning precautionary measures for the construction of an additional sta

Fichier - 3.9 MB

Published on

The project|Palaiseau

Une voie spécifique bus non nécessaire autour de l'IP Paris

Hello Thank you for this opportunity to give my opinion. While I am convinced of the usefulness of the road that connects the Massy-Palaiseau station to the roundabout at the entrance to the Poly

Published on

The project|Massy Palaiseau

Insertion de type latéral extérieur

Hello I would like to give my opinion on the project to develop buses in the École Polytechnique district. It seems to me that one aspect of the external lateral insertion has not been taken int

Published on

The project|Palaiseau

TCSP inutile dans Polytechnique

Preliminary remark: in the overall development project, the existing environment was not taken into account. Many old, beautiful and healthy trees have been cut down unnecessarily. Some have even be

Published on

The project|Palaiseau

Préservation des espaces verts commun

Hello The doubling of the bus line by a road for cars around Polytechnique STILL reduces the green spaces. A lane shared between cars and priority buses (by creating clearances at bus stops) seems to

Published on

The project|Massy Palaiseau

Contribution des antennes de Palaiseau, Massy et Paris Saclay de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette

Contribution from the Palaiseau, Massy and Paris Saclay branches of the association Mieux se Passer à Bicyclette The documents presented highlight the significant potential of bicycle travel in the a

Fichier - 158.5 KB

Published on

The project|Palaiseau

Le maillage cyclable principal du quartier Polytechnique

The primary need of cyclists is to have fast, safe and continuous cycle paths over long distances. Here, it is mainly the east-west axes. This question goes beyond the scope of the IDFM project, but i

Published on

The project|Palaiseau

Projet interessant a condition de ne pas faire un circuit de course automobile

I understand the logic of the project to ensure a road adapted to buses when they bypass the campus. The possibility of this being accompanied by the construction of a cycle path is clearly a positive

Published on

The project|Palaiseau

Suggestions aménagements vélos

I welcome this necessary initiative. There is no argument in favor of using the car on the plateau and its surroundings if the bike lanes are there. In addition to cycle paths, it is very important t