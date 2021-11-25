Opinions published
Plutôt favoriser l'accès au plateau autrement qu'en passant par Massy serait plus judicieux.
Stations 3 et 4
Fichier - 3.9 MB
Une voie spécifique bus non nécessaire autour de l'IP Paris
Insertion de type latéral extérieur
TCSP inutile dans Polytechnique
Préservation des espaces verts commun
Contribution des antennes de Palaiseau, Massy et Paris Saclay de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette
Fichier - 158.5 KB
Le maillage cyclable principal du quartier Polytechnique
Projet interessant a condition de ne pas faire un circuit de course automobile
