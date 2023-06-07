Noticias similares

Para solicitar:

1. Lee detenidamente la portada y la nota explicativa impresa en la parte trasera del expediente.

2. Completar este expediente legiblemente en mayúsculas con un bolígrafo.

Si ya tienes una tarjeta de transporte escolar del año anterior, introduce el número de esta tarjeta en el recuadro correspondiente del Segundo Año

3. Indicar la clase del niño y el número de teléfono de los padres.

4. Tu expediente debe estar firmado y fechado por los padres o tutores.

5. Que la solicitud esté sellada y firmada por tu colegio.

Para renovaciones sin cambiar el establecimiento ni el lugar de residencia, ya no es necesario el sello del establecimiento.

6. Devolve tu expediente solo por correo, acompañado de un cheque de 125,52 €, pagado a TRANSDEV en la dirección siguiente, a:

TRANSDEV VALMY

1 chemin du Clos Saint-Paul

95210 SAINT-GRATIEN

La foto debe pegarla tú en cuanto recibas la tarjeta.

Para más información, contacte con el 06 28 01 04 21.