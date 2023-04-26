Un proyecto de la red Cars Express para conectar rápidamente los suburbios exteriores con el resto de Île-de-France

Facilitar el acceso al transporte público es un criterio esencial para la calidad de vida de los habitantes de Île-de-France.

En algunas zonas de los suburbios exteriores, lejos de las líneas de tren y RER, las conexiones entre la red local de transporte y las principales vías de la red pública siguen siendo limitadas, lo que a menudo obliga a los residentes a utilizar sus vehículos personales para sus trayectos diarios (deberes, estudio en casa, etc.).

Una desigualdad de acceso a la movilidad colectiva a la que Île-de-France Mobilités desea responder de forma concreta.

La red Cars Express: simplemente conecta los suburbios exteriores con el resto de la región de Île-de-France

A partir de esta observación, Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France, pidió a François Durovray, presidente del Departamento y administración de Île-de-France Mobilités, que trabajara en un proyecto para crear una red de Autos Exprés Regionales (CER) que conectara los suburbios exteriores con el transporte público de la red Île-de-France Mobilités.

Una nueva red cuya ambición es mejorar la movilidad de los residentes de Île-de-France y densificar la oferta de autobuses, ofreciendo al mismo tiempo una alternativa ecológica, económica, cómoda y eficiente al coche privado.