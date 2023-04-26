Un proyecto de la red Cars Express para conectar rápidamente los suburbios exteriores con el resto de Île-de-France
Facilitar el acceso al transporte público es un criterio esencial para la calidad de vida de los habitantes de Île-de-France.
En algunas zonas de los suburbios exteriores, lejos de las líneas de tren y RER, las conexiones entre la red local de transporte y las principales vías de la red pública siguen siendo limitadas, lo que a menudo obliga a los residentes a utilizar sus vehículos personales para sus trayectos diarios (deberes, estudio en casa, etc.).
Una desigualdad de acceso a la movilidad colectiva a la que Île-de-France Mobilités desea responder de forma concreta.
La red Cars Express: simplemente conecta los suburbios exteriores con el resto de la región de Île-de-France
A partir de esta observación, Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France, pidió a François Durovray, presidente del Departamento y administración de Île-de-France Mobilités, que trabajara en un proyecto para crear una red de Autos Exprés Regionales (CER) que conectara los suburbios exteriores con el transporte público de la red Île-de-France Mobilités.
Una nueva red cuya ambición es mejorar la movilidad de los residentes de Île-de-France y densificar la oferta de autobuses, ofreciendo al mismo tiempo una alternativa ecológica, económica, cómoda y eficiente al coche privado.
¿Cómo sería la red de Cars Express?
Tras varios meses de trabajo, escuchando a las autoridades locales, operadores de línea y asociaciones de pasajeros, François Durovray presentó, el 30 de noviembre de 2023, un plan para el despliegue del proyecto Regional Express Vagues, cuyo primero podría comenzar a operar ya en 2024.
El proyecto Regional Cars Express es:
- 45 nuevas líneas y 9 líneas reforzadas existentes que conectarán los suburbios exteriores con la red colectiva de Île-de-France desde las principales carreteras de la región.
- El desarrollo de unos treinta carriles reservados en el tráfico regional de autopistas para garantizar un viaje rápido, una duración garantizada y ahorrar tiempo en comparación con un trayecto en coche,
- La creación de unos cuarenta centros de intercambio multimodales — lugares que permiten a los pasajeros cambiar de medio de transporte, aparcar su coche, bicicleta o moto antes de usar la red colectiva o esperar cómodamente la llegada de su autocares— y la remodelación de unos treinta centros existentes,
- Una línea accesible con un alto nivel de servicio y coches 100% limpios que permiten a los pasajeros teletrabajar con ordenador, leer, ver un vídeo o intercambiar pasajeros,
- Una línea de alto rendimiento con un número limitado de paradas y rutas directas entre cada gran centro.
Un despliegue en dos fases
En el plan maestro para el proyecto Cars Express, François Durovray propone un despliegue en dos fases.
Una primera fase entre 2024 y 2025
Durante ese tiempo, primero se desplegarían las líneas que puedan circular sobre vías reforzadas existentes o sobre las vías destinadas a los Juegos de París 2024 . Esta fase abarca un total de 24 rutas , incluyendo las que van entre Poissy-Meaux y Plaisir-Saint Cloud.
Las líneas de autobús elegidas conectarán con la extensión de la línea 14 hacia Orly , así como con la sección sur de la futura línea 15 del metro entre Pont de Sèvres y Noisy-Champs.
Una segunda fase, que comienza en 2026
Durante esta segunda fase, sería el turno de poner en servicio los nuevos enlaces, dependientes de carriles bus en la autopista . : 27 líneas en total , incluyendo, por ejemplo, los enlaces entre Argenteuil-Nanterre o Thoiry-La Défense.
Estarán conectadas con el resto de las líneas de metro en los suburbios interiores y exteriores, líneas 15 oeste y este, 16, 17 y 18.
¿Cuál es el papel de Île-de-France Mobilités en el desarrollo del proyecto Cars Express?
- Financiar completamente la puesta en marcha de las 45 nuevas líneas y el refuerzo de las 9 líneas existentes, es decir, inversiones de 300 millones de euros,
- Financiar el desarrollo de las distintas estaciones y centros multimodales para 2030 con un coste de entre 150 y 200 millones de euros,
- Llevar a cabo la operación de las líneas con un presupuesto anual de 70 millones de euros,
- Para financiar la compra de 200 autocares adicionales por casi 70 millones de euros.