¿Cómo contactar con Île-de-France Mobilités?
Consulta la sección de Ayuda y Contactos
¿Tienes algún problema o te gustaría obtener información? Nuestra sección de Ayuda y Contactos ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes.
También encontrarás la información de contacto adecuada para cada caso.
Para ahorrar tiempo en tu búsqueda, no dudes en usar nuestro motor de búsqueda interno.
Contacta con un servicio de Île-de-France Mobilités
Si no has encontrado una respuesta en nuestra sección de Ayuda y Contactos, puedes obtener apoyo directamente del departamento correspondiente:
- Contacta con la agencia Navigo Annuel
- Contacta con la agencia Navigo
- Contacta con la agencia Imagine R
- Contacta con la agencia de solidaridad
- Contacta con el departamento de Transporte Demand-Responsive de Île-de-France Mobilités
- Contacta con las agencias PAM
- Contacta con el servicio de localización de Véligo
Contacta directamente con Île-de-France Mobilités
¿No encuentras el apoyo que necesitas? Envíanos tu solicitud directamente o repórtanos de un problema a través de este formulario.