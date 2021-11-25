Autobús

Instalaciones dedicadas a autobusesQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Opiniones publicadas

asesoramiento recibido

Filtros

Al menos uno de los filtros debe estar seleccionado para poder restablecerlo.

Publicado el

El proyecto|Autre

Plutôt favoriser l'accès au plateau autrement qu'en passant par Massy serait plus judicieux.

El proyecto propuesto no responderá en absoluto a los problemas actuales de acceso al altiplano del distrito politécnico desde el transporte público. La creación de carriles exclusivos dedicados en la

Publicado el

El proyecto|Palaiseau

Stations 3 et 4

Es prematuro definir una estación en la entrada de la École Polytechnique (4, variante 2), la Société du Grand Paris está planificando medidas de precaución para la construcción de una estación adic

Fichier - 3.9 MB

Publicado el

El proyecto|Palaiseau

Une voie spécifique bus non nécessaire autour de l'IP Paris

Hola Gracias por esta oportunidad de dar mi opinión. Aunque estoy convencido de la utilidad de la carretera que conecta la estación Massy-Palaiseau con la rotonda en la entrada del campus de Poly

Publicado el

El proyecto|Massy Palaiseau

Insertion de type latéral extérieur

Hola Me gustaría dar mi opinión sobre el proyecto de desarrollo de autobuses en el distrito de la École Polytechnique. Me parece que no se ha tenido en cuenta un aspecto de la inserción lateral

Publicado el

El proyecto|Palaiseau

TCSP inutile dans Polytechnique

Observación preliminar: en el proyecto de desarrollo general, no se tuvo en cuenta el entorno existente. Muchos árboles viejos, hermosos y sanos han sido talados innecesariamente. Algunos incluso ha

Publicado el

El proyecto|Palaiseau

Préservation des espaces verts commun

Hola La duplicación de la línea de autobús por una carretera para coches alrededor de Polytechnique SIGUE reduciendo los espacios verdes. Un carril compartido entre coches y autobuses prioritarios (c

Publicado el

El proyecto|Massy Palaiseau

Contribution des antennes de Palaiseau, Massy et Paris Saclay de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette

Contribución de las ramas Palaiseau, Massy y Paris Saclay de la asociación Mieux se Passer à Bicyclette Los documentos presentados destacan el significativo potencial del desplazamiento en bicicleta

Fichier - 158.5 KB

Publicado el

El proyecto|Palaiseau

Le maillage cyclable principal du quartier Polytechnique

La necesidad principal de los ciclistas es contar con carriles bici rápidos, seguros y continuos a lo largo de largas distancias. Aquí, se agrupa principalmente en los ejes este-oeste. Esta cuestión v

Publicado el

El proyecto|Palaiseau

Projet interessant a condition de ne pas faire un circuit de course automobile

Entiendo la lógica del proyecto para asegurar una carretera adaptada a los autobuses cuando rodean el campus. La posibilidad de que esto vaya acompañado de la construcción de un carril bici es clarame

Publicado el

El proyecto|Palaiseau

Suggestions aménagements vélos

Agradezco esta iniciativa necesaria. No hay argumentos a favor de usar el coche en la meseta y sus alrededores si los carriles bici están ahí. Además de los carriles bici, es muy importante disponer