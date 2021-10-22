El proyecto Bus Entre Seine cubre 8,2 km y combina carriles dedicados y medidas asociadas para un desplazamiento más rápido y regular. El proyecto se basa en 4 grandes centros de intercambio (Argenteuil, Pont de Bezons, Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis) y garantiza conexiones fluidas con 5 líneas estructuradas : RER A, Transilien J y L, tranvía T2 y el futuro T11 Express ampliado.