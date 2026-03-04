Nuevo comienzo para debatir el futuro de la extensión de la línea 1

La Comisión Nacional para el Debate Público (CNDP), una entidad independiente:

El CNDP es la autoridad independiente que garantiza el derecho del público a la información y la participación en el desarrollo de proyectos y políticas públicas que tengan impacto en el medio ambiente y presenten fuertes problemas socioeconómicos.

- Para saber más sobre el CNDP: https://www.debatpublic.fr/cndp-une-entite-independante-671

Los siguientes pasos este año hasta la consulta:

- Preparación de la consulta preliminar, bajo el amparo de los garantes del CNDP

- Estudio contextual realizado por los garantes del CNDP, para identificar los métodos de información y participación que se deben implementar

- Finalización de los estudios exploratorios realizados por los propietarios del proyecto

- Definición de las modalidades de la consulta por parte del CNDP

- Organización de la consulta y comunicación en un calendario que se definirá

- Apertura de la consulta (prevista para finales de año)