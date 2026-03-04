Nuevo comienzo para debatir el futuro de la extensión de la línea 1
Publicado el
Los estudios en profundidad del proyecto están en marcha
Como anunciamos el año pasado, los copropietarios del proyecto, Île-de-France Mobilités y la RATP, han retomado los estudios para desarrollar el proyecto de extensión de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay, guiados por las lecciones aprendidas de la investigación pública de 2022. ¿El objetivo de estos estudios? Reconciliando los requisitos técnicos y las expectativas ciudadanas para lograr un proyecto compartido de extensión de la línea 1 hasta Val de Fontenay, estructurando el futuro del transporte en la región.
Se organizará una consulta bajo el auspicio del CNDP sobre la idoneidad del proyecto y se presentarán sus desarrollos
El diálogo con los actores locales y con todas las audiencias sigue siendo una prioridad para los propietarios de proyectos. Por ello, Île-de-France Mobilités y la RATP pretenden fortalecer este vínculo. Los nuevos estudios y variantes del proyecto (principios de integración y condiciones para la implementación de la ampliación hasta la terminal de Château de Vincennes, el Centro de Averiguaciones de Trenes y la aparición de las estaciones; impactos medioambientales; costes de inversión; restricciones operativas; previsiones de asistencia) se compartirán con todos a finales de año durante un consulta previa con el público. Esta consulta permitirá un debate informado sobre la idoneidad y el diseño del proyecto.
Île-de-France Mobilités ha remitido el asunto a la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP), una entidad independiente, para garantizar esta consulta previa. Los avaladores designados por el CNDP para garantizar el buen desarrollo de la consulta preliminar sobre el proyecto de ampliación de la línea 1 del metro son: la Sra. Nathalie DURAND, la Sra. Marie-Liane SCHÜTZLER y la Sra. Caroline WERKOFF. Ellos serán responsables de validar el expediente del propietario del proyecto (expediente de consulta), así como los procedimientos para informar y participar al público.
La Comisión Nacional para el Debate Público (CNDP), una entidad independiente:
El CNDP es la autoridad independiente que garantiza el derecho del público a la información y la participación en el desarrollo de proyectos y políticas públicas que tengan impacto en el medio ambiente y presenten fuertes problemas socioeconómicos.
- Para saber más sobre el CNDP: https://www.debatpublic.fr/cndp-une-entite-independante-671
Los siguientes pasos este año hasta la consulta:
- Preparación de la consulta preliminar, bajo el amparo de los garantes del CNDP
- Estudio contextual realizado por los garantes del CNDP, para identificar los métodos de información y participación que se deben implementar
- Finalización de los estudios exploratorios realizados por los propietarios del proyecto
- Definición de las modalidades de la consulta por parte del CNDP
- Organización de la consulta y comunicación en un calendario que se definirá
- Apertura de la consulta (prevista para finales de año)