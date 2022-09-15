Settimana europea della mobilità 2022: viva l'intermodalità!
Organizzata ogni anno da 21 anni in tutta Europa, la Settimana europea della mobilità mira a incoraggiare i cittadini e le autorità locali a optare per modalità di spostamento più sostenibili.
Il tema di quest'anno 2022? "Per connessioni migliori, combina la mobilità!"
Allo stesso tempo, la Rentrée du transport public mira a sensibilizzare i non utenti e gli utenti occasionali del trasporto pubblico, per incoraggiarli a cambiare le loro abitudini di viaggio.
Intermodalità, cambiamento delle abitudini di viaggio e trasporto pubblico...? Abbiamo pensato di avere alcune soluzioni da condividere con voi!
Intermodalità: mobilità su misura
Trasporto pubblico? È un bene per il pianeta, perché usarli fa risparmiare CO2, ed è un bene per il tuo portafoglio (trova il biglietto o l'abbonamento che fa per te) - una considerazione che ha senso in questi tempi di crisi energetica.
Ma sappiamo anche che a volte la stazione è un po' lontana da casa. O che questo autobus che sarebbe adatto a te non passa nel momento che ti si addice.
Ed è per rispondere a questo, per ridurre il più possibile queste sostanze irritanti, che una delle missioni di Île-de-France Mobilités è naturalmente quella di far crescere e migliorare la rete di trasporto pubblico nella regione Ile-de-France... Ma anche per sviluppare e facilitare l'intermodalità.
Intermodalità: ma cos'è?
E questo è un bene, perché quest'anno la Settimana europea della mobilità, che si svolge dal 16 al 22 settembre, ha scelto di evidenziare le virtù (immense!) dell'intermodalità.
Inter cosa? Intermodalità: è la possibilità di combinare diverse modalità di trasporto all'interno della stessa rete.
Nell'Île-de-France, ad esempio, praticare l'intermodalità significa prendere la tua bici Véligo Location per andare alla stazione ferroviaria o RER, a pochi chilometri da casa tua. Un noleggio Véligo che lascerai per la giornata, gratuitamente, nel parcheggio sicuro Île-de-France Mobilités Bikes .
A meno che non si tratti della tua auto, che hai parcheggiato gratuitamente in un park and ride, grazie al tuo abbonamento annuale Navigo.
Arrivando alla stazione di destinazione, forse finirai il tuo viaggio in pochi minuti di tram, autobus o metropolitana.
Intermodalità significa anche combinare il carpooling o il car-sharing con i mezzi pubblici.
App, identificatore univoco e servizi associati: con Île-de-France Mobilités, l'intermodalità è digitalizzata
Facilitare lo sviluppo dell'intermodalità significa anche sviluppare strumenti e soluzioni digitali che facilitino il passaggio da una modalità di trasporto all'altra. Questo è ciò che viene chiamato in buon francese MaaS (Mobility as a Service).
Concretamente, MaaS si traduce in un'app Île-de-France Mobilités (e uno spazio personale sul nostro sito web) che ti apre sempre più porte. Acquistare il tuo biglietti di trasporto, sottoscrivere offerte di bike sharing, carpooling o car sharing : puoi fare tutto direttamente nell'app, con un identificativo univoco !
E domani, la tua app ti permetterà persino di convalidare direttamente con il tuo telefono! Ma shhh, ne riparleremo molto presto!
In effetti, l'intermodalità ti consente di comporre il percorso che fa per TE. Quello che facilita la tua vita quotidiana, quello che adatti alle tue esigenze.