Settimana europea della mobilità 2022: viva l'intermodalità!

Intermodalità: mobilità su misura

Trasporto pubblico? È un bene per il pianeta, perché usarli fa risparmiare CO2, ed è un bene per il tuo portafoglio (trova il biglietto o l'abbonamento che fa per te) - una considerazione che ha senso in questi tempi di crisi energetica.

Ma sappiamo anche che a volte la stazione è un po' lontana da casa. O che questo autobus che sarebbe adatto a te non passa nel momento che ti si addice.

Ed è per rispondere a questo, per ridurre il più possibile queste sostanze irritanti, che una delle missioni di Île-de-France Mobilités è naturalmente quella di far crescere e migliorare la rete di trasporto pubblico nella regione Ile-de-France... Ma anche per sviluppare e facilitare l'intermodalità.