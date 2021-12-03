Come posso contattare Île-de-France Mobilités?
Consulta la sezione Guida e contatti
Hai un problema o vuoi informazioni? La nostra sezione Guida e contatti fornisce le risposte alle domande più frequenti.
Troverete anche le informazioni di contatto giuste per ogni caso.
Per risparmiare tempo nella tua ricerca, non esitare a utilizzare il nostro motore di ricerca interno.
Contatta un servizio Île-de-France Mobilités
Se non hai trovato una risposta nella nostra sezione Aiuto e contatti, puoi ottenere assistenza direttamente dal reparto competente:
- Contatta l'agenzia Navigo Annuel
- Contatta l'agenzia Navigo
- Contatta l'agenzia imagine R
- Contatta l'agenzia di solidarietà
- Contatta il servizio di trasporto su richiesta di Île-de-France Mobilités
- Contatta le agenzie PAM
- Contatta il servizio Véligo Location
Contatta direttamente Île-de-France Mobilités
Non riesci a trovare il supporto di cui hai bisogno? Inviaci direttamente la tua richiesta o segnalaci un problema tramite questo modulo.