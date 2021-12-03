Come posso contattare Île-de-France Mobilités?

Aggiornato su 03 dicembre 2021

Consulta la sezione Guida e contatti

Hai un problema o vuoi informazioni? La nostra sezione Guida e contatti fornisce le risposte alle domande più frequenti.

Troverete anche le informazioni di contatto giuste per ogni caso.

Per risparmiare tempo nella tua ricerca, non esitare a utilizzare il nostro motore di ricerca interno.

Screenshot del motore di ricerca interno del sito web di Île-de-France Mobilités
Contatta un servizio Île-de-France Mobilités

Se non hai trovato una risposta nella nostra sezione Aiuto e contatti, puoi ottenere assistenza direttamente dal reparto competente:

Contatta direttamente Île-de-France Mobilités

Non riesci a trovare il supporto di cui hai bisogno? Inviaci direttamente la tua richiesta o segnalaci un problema tramite questo modulo.