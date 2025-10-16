Quali biglietti di trasporto posso caricare sul mio pass Navigo Easy?
Il pass Navigo Easy consente di caricare:
- Pacchetti giornalieri Navigo
- Biglietti Parigi Regione Aeroporti
- Biglietti metro-treno-RER
- Biglietti Bus-Tram
- Pacchetto Paris Visite
Buono a sapersi
- È possibile acquistare fino a 20 biglietti per ogni tipo di biglietto (biglietto Metro-Treno-RER e biglietto Bus-Tram)
- Un pass Navigo Easy non può contenere sia biglietti a prezzo pieno che biglietti scontati
- Un pass Navigo Easy contiene un massimo di 40 biglietti della stessa categoria
- È possibile acquistare fino a due pass giornalieri Navigo in un unico atto di acquisto. Un pass Navigo Easy può contenere fino a due pass giornalieri Navigo.
- È possibile acquistare fino a 9 biglietti Roissybus in un unico atto di acquisto. Un pass Navigo Easy può contenere un massimo di 30 biglietti RoissyBus.
- È possibile acquistare fino a 20 biglietti per gli aeroporti della regione<>di Parigi, ma non è possibile combinare un biglietto Metro-Treno-TER e un biglietto per gli aeroporti della regione<>di Parigi
- Se hai ancora biglietti t+, non puoi acquistare biglietti Metro-Treno-RER o biglietti Aeroporti della Regione<>di Parigi.
- È possibile inserire un massimo di 4 biglietti di tipo diverso sullo stesso pass rigido Navigo Easy e 2 biglietti di tipo diverso sullo stesso pass Navigo Easy flessibile.
- È possibile che il biglietto Metro-Treno-RER non sia disponibile per l'acquisto. Ciò è spiegato dalla presenza di un biglietto incompatibile sul tuo pass (di solito un biglietto t + o un biglietto della regione<>degli aeroporti di Parigi). In questo caso, è necessario utilizzare tutti i biglietti che non possono coesistere già presenti sul pass, o utilizzare un altro supporto. Una volta utilizzati tutti i biglietti t+, sarai in grado di caricare il biglietto desiderato entro 4 ore.
Clicca per saperne di più sulla convivenza dei biglietti di trasporto.