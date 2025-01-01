Fascicolo

Île-de-France Mobilités: orchestrare la più grande rivoluzione della mobilità in Europa

Benvenuti nella rete di trasporti dell'Île-de-France

9,4milioni
Spostamenti giornalieri con i mezzi pubblici
Rete
il + denso nel mondo dopo quello di Londra
70%
viaggi fuori Parigi

"Benvenuti nell'Île-de-France, benvenuti nella 2a rete più densa del mondo. Benvenuti in una regione impegnata nella decarbonizzazione dei propri trasporti, che vedrà raddoppiare le proprie linee metropolitane entro il 2030 e offrire ai propri passeggeri una rete unificata, ricca di una moltitudine di soluzioni affinché ognuno possa comporre il percorso che più gli si addice. Scopri la rivoluzione dei trasporti guidata da Île-de-France Mobilités."

Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France, Presidente di Île-de-France Mobilités

Il trasporto pubblico in Île-de-France, in particolare, è:

  1. Trasporti: una nuova era
  2. Mobilità senza emissioni di carbonio
  3. Mobilità per tutti
  4. Mobilità più sicura
  5. Mobilità connessa
  6. Una governance senza precedenti

Nuovi treni, autobus, tram e metropolitane

RER NG, Regio 2N, cavo C1... tutti questi nomi non significano nulla per te, ma per gli abitanti della regione dell'Île-de-France, si traducono in viaggi più comodi e affidabili.

Scopri come Île-de-France Mobilités si impegna a rinnovare il materiale rotabile.

Trasporti: una nuova era

Un impegno ultra-concreto per una mobilità senza emissioni di carbonio

Île-de-France Mobilités è uno dei principali attori della transizione energetica, non solo nel trasporto pubblico, ma anche nell'intera regione dell'Île-de-France.

Prova con l'esempio.

Un impegno sostenibile che comporta anche la strutturazione di un settore locale di produzione di biogas, per una regione parigina che respira meglio

Mobilità senza emissioni di carbonio

Soluzioni affinché tutti possano godere di una mobilità che assomigli a loro, oggi e per domani

Intermodalità, accessibilità e trasporti adattati alle specificità dei diversi territori dell'Île-de-France.

Mobilità per tutti

Una rete metropolitana le cui dimensioni saranno moltiplicate per 2 entro il 2030

Anticipare e rispondere ai cambiamenti demografici ed economici nella regione di Parigi.

Il futuro dei trasporti nell'Île-de-France

Trasporti sempre più sicuri

Rafforzamento della forza lavoro, centro di comando operativo unificato, + telecamere e semplici modi per dare l'allarme: la sicurezza nei trasporti è una priorità.

Mobilità più sicura

Innovazioni per viaggi sempre più semplici e confortevoli

Convalida con il tuo telefono, conosci l'affluenza del treno in arrivo o approfitta degli agenti di informazione multilingue ...

Mobilità connessa

Île-de-France Mobilités: una struttura pubblica e un modello unico al mondo

Guidata da un gruppo di funzionari eletti locali, aziende regionali e utenti del trasporto pubblico, Île-de-France Mobilités è una vera leva per lo sviluppo economico della regione Ile-de-France.

Una governance senza precedenti

Metropolitane, treni, RER, tram, autobus e persino biciclette: siete i benvenuti sulla rete Île-de-France Mobilités!

