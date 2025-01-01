Fascicolo
Île-de-France Mobilités: orchestrare la più grande rivoluzione della mobilità in Europa
"Benvenuti nell'Île-de-France, benvenuti nella 2a rete più densa del mondo. Benvenuti in una regione impegnata nella decarbonizzazione dei propri trasporti, che vedrà raddoppiare le proprie linee metropolitane entro il 2030 e offrire ai propri passeggeri una rete unificata, ricca di una moltitudine di soluzioni affinché ognuno possa comporre il percorso che più gli si addice. Scopri la rivoluzione dei trasporti guidata da Île-de-France Mobilités."
Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France, Presidente di Île-de-France Mobilités
Il trasporto pubblico in Île-de-France, in particolare, è:
Nuovi treni, autobus, tram e metropolitane
RER NG, Regio 2N, cavo C1... tutti questi nomi non significano nulla per te, ma per gli abitanti della regione dell'Île-de-France, si traducono in viaggi più comodi e affidabili.
Scopri come Île-de-France Mobilités si impegna a rinnovare il materiale rotabile.
Un impegno ultra-concreto per una mobilità senza emissioni di carbonio
Île-de-France Mobilités è uno dei principali attori della transizione energetica, non solo nel trasporto pubblico, ma anche nell'intera regione dell'Île-de-France.
Un impegno sostenibile che comporta anche la strutturazione di un settore locale di produzione di biogas, per una regione parigina che respira meglio
Soluzioni affinché tutti possano godere di una mobilità che assomigli a loro, oggi e per domani
Intermodalità, accessibilità e trasporti adattati alle specificità dei diversi territori dell'Île-de-France.
Una rete metropolitana le cui dimensioni saranno moltiplicate per 2 entro il 2030
Anticipare e rispondere ai cambiamenti demografici ed economici nella regione di Parigi.
Trasporti sempre più sicuri
Rafforzamento della forza lavoro, centro di comando operativo unificato, + telecamere e semplici modi per dare l'allarme: la sicurezza nei trasporti è una priorità.
Innovazioni per viaggi sempre più semplici e confortevoli
Convalida con il tuo telefono, conosci l'affluenza del treno in arrivo o approfitta degli agenti di informazione multilingue ...
Île-de-France Mobilités: una struttura pubblica e un modello unico al mondo
Guidata da un gruppo di funzionari eletti locali, aziende regionali e utenti del trasporto pubblico, Île-de-France Mobilités è una vera leva per lo sviluppo economico della regione Ile-de-France.
Metropolitane, treni, RER, tram, autobus e persino biciclette: siete i benvenuti sulla rete Île-de-France Mobilités!