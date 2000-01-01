Île-de-France Mobilités:

Tra il 2025 e il 2032 saranno rinnovati 9.000 chioschi informativi esterni per gli autobus. Obiettivi: informazione dei passeggeri armonizzata in tutta la regione dell'Île-de-France e migliore qualità delle informazioni ai passeggeri con la visualizzazione dei tempi di attesa del 1 ° e del secondo autobus, il traffico dell'autobus in avvicinamento e le informazioni relative al traffico in caso di interruzioni.