Fascicolo

Île-de-France Mobilités:

Mobilità connessa

Muoversi senza vincoli

Alla costante ricerca di una maggiore fluidità per i viaggiatori, Île-de-France Mobilités e i suoi partner sviluppano continuamente nuovi servizi per semplificare la loro vita quotidiana e risparmiare tempo.

Che si tratti di bigliettazione dematerializzata per tutti, di un'app mobile ultra-personalizzabile che promuove l'intermodalità odella modernizzazione delle informazioni ai passeggeri - più precise, più accessibili - tutte le innovazioni proposte da Île-de-France Mobilités hanno un obiettivo: offrire a ogni viaggiatore le condizioni per un viaggio più sereno.

L'app Île-de-France Mobilités per viaggi ultra-personalizzati

Più di un milione di persone hanno scaricato l'app mobile Île-de-France Mobilités.

Un'app di riferimento per organizzare i tuoi viaggi nell'Île-de-France - con i mezzi pubblici, ovviamente, ma anche in bicicletta o in carpooling - e per acquistare biglietti di trasporto.

Ore di passaggio in tempo reale, posizionamento nel treno della metropolitana per uscire più velocemente, segnalibri di mezzi di trasporto e indirizzi, calcolo del percorso in tempo reale per ottimizzare tutti i viaggi, affluenza nei treni...

L'app Île-de-France Mobilités offre una serie di funzioni per navigare in modo efficiente nella rete dell'Île-de-France.

I segreti dell'app Île-de-France Mobilités

Per poter guardare questo video, è necessario

Convalidare con il tuo smartphone o smartwatch? È possibile!

Acquistare, caricare e convalidare il tuo viaggio con il tuo smartphone o orologio connesso è possibile sulla rete Île-de-France Mobilités! iPhone o smartphone con sistema operativo Android, Apple Watch o Galaxy Watch, la bigliettazione è dematerializzata per tutti nell'Île-de-France.

Île-de-France Mobilités sul tuo telefono

L'informazione dei passeggeri si reinventa

Nuovi schermi accessibili sui binari della metropolitana, moderni chioschi informativi per le fermate degli autobus e addetti all'informazione multilingue? Le informazioni ai passeggeri si stanno modernizzando nell'Île-de-France! Un aggiornamento sulle novità.

Panam: i nuovi schermi informativi per i passeggeri della metropolitana

Qual è la differenza tra vecchi schermi e nuovi?

Queste nuove schermate visualizzano:

  • il tempo di attesa tra le prossime due metropolitane
  • Informazioni sul traffico in tempo reale
  • Informazioni accessibili al 100% (con un carattere più marcato, contrasto e definizione migliorati e migliore diffusione sonora dei messaggi informativi).
Leggi il comunicato stampa

Nuovi chioschi informativi esterni per autobus

Tra il 2025 e il 2032 saranno rinnovati 9.000 chioschi informativi esterni per gli autobus. Obiettivi: informazione dei passeggeri armonizzata in tutta la regione dell'Île-de-France e migliore qualità delle informazioni ai passeggeri con la visualizzazione dei tempi di attesa del 1 ° e del secondo autobus, il traffico dell'autobus in avvicinamento e le informazioni relative al traffico in caso di interruzioni.

Leggi il comunicato stampa

Traffico ferroviario in tempo reale

Per la prima volta in Francia, un sistema di informazione in tempo reale sui passeggeri è implementato su tutte le linee ferroviarie H, J, K, L, N e R, su parte della linea P e sulla linea RER E.

Questo sistema, finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités, offre informazioni in tempo reale sul numero di treni in avvicinamento dagli schermi informativi sulle piattaforme.

L'obiettivo? Implementare il dispositivo su tutti i treni contatori (metà della flotta attuale) e rendere la rete più confortevole e regolare.

Scopri il dispositivo

TRAdivIA: gli addetti all'informazione ora parlano 17 lingue

Poter richiedere indicazioni in coreano, rumeno, turco, arabo, hindi o altre 12 lingue è ora possibile nell'Île-de-France, grazie a TRAdivIA, un sistema di traduzione di alto livello finanziato interamente da Île-de-France Mobilités.

Basato sull'intelligenza artificiale, TRAdivIA è implementato su tutte le linee della metropolitana, nonché sulle linee RER A e B e sulle linee del tram T3a e T3b.

Installato sui tablet utilizzati da 3.300 agenti di informazione sulla rete, TRAdivIA consente:

  1. Traduzione di testo da una lingua in testo da un'altra lingua
  2. Trascrizione del parlato da una lingua in testo di un'altra lingua
  3. La vocalizzazione del testo da una lingua al parlato di un'altra lingua

TRAdivIA sarà un'eredità dei Giochi di Parigi 2024 che durerà, poiché ogni anno la regione di Parigi accoglie quasi 50 milioni di turisti.

Richiedi una demo
Verso una governance senza precedenti