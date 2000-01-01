Muoversi senza vincoli
Alla costante ricerca di una maggiore fluidità per i viaggiatori, Île-de-France Mobilités e i suoi partner sviluppano continuamente nuovi servizi per semplificare la loro vita quotidiana e risparmiare tempo.
Che si tratti di bigliettazione dematerializzata per tutti, di un'app mobile ultra-personalizzabile che promuove l'intermodalità odella modernizzazione delle informazioni ai passeggeri - più precise, più accessibili - tutte le innovazioni proposte da Île-de-France Mobilités hanno un obiettivo: offrire a ogni viaggiatore le condizioni per un viaggio più sereno.