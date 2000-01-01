Fascicolo
Trasporto:
Nuova Era
Questi massicci investimenti includono l'acquisto e il rinnovo di treni, RER, metropolitane, autobus e tram per un servizio non solo più moderno e sicuro, ma anche più affidabile e confortevole.
Ogni giorno, Île-de-France Mobilités lavora per consentire viaggi rispettosi dell'ambiente, integrando tecnologie pulite e design innovativi che rendono ogni viaggio più sicuro, più regolare e accessibile a tutti.
Nuovo materiale rotabile
Nel 2024, Île-de-France Mobilités prevede di investire quasi 3 miliardi di euro in nuovi treni, autobus, tram e metropolitana per un maggiore comfort, affidabilità e durata.
"Entro il 2030, si tratta di 73 miliardi di euro per nuovi treni, videoprotetti, accessibili, autobus puliti e più numerosi ovunque, estensioni e nuove linee, nonché trasporto su richiesta per le aree rurali. Le dimensioni della rete metropolitana raddoppieranno! »
Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France
RER NG e MF19: uno sguardo a due nuove attrezzature che cambieranno i viaggi dei residenti dell'Ile-de-France
RER NG: la RER del futuro è arrivata
Affidabile, sicura, confortevole e appositamente progettata per le aree ad alta densità, la RER di nuova generazione (NG) equipaggia la linea RER E dall'autunno 2023. Alla fine del 2024, funzionerà anche sulla linea D.
La RER NG: una nuova attrezzatura con un'elevata capacità di carico utile per migliorare il livello di comfort offerto ai residenti dell'Ile-de-France e la regolarità su queste due linee.
MF19: la metropolitana di Parigi reinventata
Dal 2025 arriverà una nuova metropolitana ferroviaria sulle linee 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13. Accessibile, affidabile e incredibilmente versatile, l'MF19 mette la tecnologia al servizio del comfort dei viaggiatori.
Metropolitane automatizzate, per + efficienza e affidabilità
Con l'automazione delle metropolitane, Île-de-France Mobilités mira ad aumentare l'efficienza e l'affidabilità della rete.
Questa automazione è all'avanguardia dell'innovazione. Si svolge su diversi livelli, che vanno dall'assistenza alla guida a un sistema completamente automatizzato, senza conducente a bordo.
Île-de-France Mobilités prevede inoltre di estendere questa tecnologia avanzata alla nuova metropolitana dell'Ile-de-France e prevede l'automazione delle linee storiche per un futuro in cui i viaggi saranno più fluidi, regolari e puntuali.
Dopo le linee 1 e 14, è ora il turno della linea 4 ad essere completamente automatizzata - una conversione che ha avuto luogo senza mai interrompere l'esercizio della linea.
Il ritorno dei tram nell'Île-de-France
Île-de-France Mobilités è convinta dei numerosi vantaggi del tram
Questa modalità di trasporto combina rispetto per l'ambiente, completa accessibilità e comfort, nonché un servizio continuo per tutta la settimana. In meno di 20 anni, i tram dell'Île-de-France hanno superato il milione di passeggeri al giorno.
Per i residenti dell'Ile-de-France, le linee di tram che irrigano la regione consentono viaggi più fluidi e un risparmio di tempo quotidiano per tutti coloro che viaggiano, soprattutto da periferia a periferia evitando un passaggio attraverso Parigi.
Riabilitando parte della Grande Ceinture e riutilizzando le infrastrutture esistenti per ridurre i costi del progetto, tram e tram-treni arricchiscono ulteriormente l'offerta di mobilità per i residenti dell'Ile-de-France.
I vantaggi del tram (e del tram-treno)
- Rispettoso dell'ambiente
- Mobilità dolce
- 100% accessibile
- Confortevole
- Riutilizzo, ove possibile, di parti inutilizzate della rete ferroviaria nazionale
T12: alla scoperta di un tram-treno
Il tram-treno è un tram 2 in 1 che corre sia sui binari convenzionali del tram, nelle aree urbane, sia sui binari della rete ferroviaria nazionale.
T9: il tram che illumina la città
Dalla sua inaugurazione nell'aprile 2021, il tram T9 trasporta più di 70.000 passeggeri ogni giorno tra Parigi e Orly. Il T9 è composto da 22 treni accessibili, confortevoli e sicuri, ma è anche un design esterno e una firma luminosa iconica che sono stati scelti direttamente dai residenti dell'Ile-de-France.
Trasporto pubblico nella regione Ile-de-France: un design ridisegnato
In termini di progettazione di nuove attrezzature, Île-de-France Mobilités fonda i miglioramenti dei trasporti sui principi di comfort, ergonomia e solidità.
Ogni veicolo è progettato per migliorare il movimento dei passeggeri, offrendo diversi tipi di spazi, aria condizionata adattata, illuminazione ottimizzata e sedili confortevoli, al fine di rendere i viaggi il più piacevole possibile, trasportando un massimo di passeggeri.
Aria condizionata: un comfort in forte progressione
Di fronte al riscaldamento globale e poiché il comfort dei passeggeri è al centro delle sue preoccupazioni, Île-de-France Mobilités sta accelerando l'aria condizionata del suo materiale rotabile - con il 100% delle nuove attrezzature attrezzate.
Pensare alla mobilità innovativa
Île-de-France Mobilités pensa costantemente a nuove modalità di mobilità. Autobus biarticolato o gondola: il futuro del viaggio si costruisce nell'Île-de-France!
Tzen 4, cavo C1: focus su due nuovi materiali innovativi.
Offrire ai residenti dell'Ile-de-France più affidabilità, più comfort e modalità di trasporto che rispondano in modo innovativo alle esigenze specifiche dei loro territori: questa è la missione di Île-de-France Mobilités
Così, l'autobus Tzen 4, che equipaggerà la futura linea più trafficata della Grande Couronne, è un autobus biarticolato di 24 metri 100% elettrico, la cui ricarica ultrarapida da terra è una prima mondiale.
Per quanto riguarda il cavo C1, sarà la prima cabinovia nell'Île-de-France. Una modalità di trasporto senza precedenti nella regione di Parigi, scelta perché ha permesso di risolvere problemi molto complessi nel territorio che servirà.
Tzen 4: ancora + grande, sempre + pulito
24 metri, biarticolato (tre elementi collegati), completamente elettrico, il futuro autobus di alto livello Tzen 4 beneficerà della ricarica via terra in soli 5 minuti. Una prima mondiale.
Correndo tra Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes, il Tzen 4 accoglierà 40.000 passeggeri al giorno.
Cavo C1: l'Île-de-France vista dall'alto
Il cavo C1 collegherà Créteil a Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton lungo un percorso di 4,5 km e 5 stazioni, con meno di 30 secondi tra le cabine nelle ore di punta.
Il trasporto a fune innovativo fornirà una risposta concreta alle difficoltà di spostamento quotidiane degli abitanti di questo territorio collegandoli alla linea 8 della metropolitana. In definitiva, il cavo C1 servirà più di 20.000 abitanti e diverse aree di occupazione.