Con l'automazione delle metropolitane, Île-de-France Mobilités mira ad aumentare l'efficienza e l'affidabilità della rete.

Questa automazione è all'avanguardia dell'innovazione. Si svolge su diversi livelli, che vanno dall'assistenza alla guida a un sistema completamente automatizzato, senza conducente a bordo.

Île-de-France Mobilités prevede inoltre di estendere questa tecnologia avanzata alla nuova metropolitana dell'Ile-de-France e prevede l'automazione delle linee storiche per un futuro in cui i viaggi saranno più fluidi, regolari e puntuali.

Dopo le linee 1 e 14, è ora il turno della linea 4 ad essere completamente automatizzata - una conversione che ha avuto luogo senza mai interrompere l'esercizio della linea.