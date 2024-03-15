Fascicolo
Île-de-France Mobilités:
Mobilità senza emissioni di carbonio
L'ambizione di Île-de-France Mobilités? Agire a favore di un ambiente più pulito attraverso costanti miglioramenti delle attrezzature al fine di raggiungere la totale decarbonizzazione della propria flotta.
Ecco perché, con l'obiettivo di ridurre significativamente le emissioni di CO2 nell'Île-de-France e promuovere la mobilità sostenibile, Île-de-France Mobilités ha lanciato un ambizioso programma per decarbonizzare tutte le modalità di trasporto pubblico nell'Île-de-France.
Autobus sostenibili, per un forte impegno ecologico
Obiettivo: 0 autobus diesel entro la fine del 2025, autobus puliti al 100% entro il 2029
Per consentire a tutti di muoversi nel rispetto dell'ambiente, Île-de-France Mobilités è pienamente impegnata nella transizione energetica.
Veicoli a biometano o elettrici, sostituzione del diesel con HVO ("Hydrotreated Vegetable Oil"), depositi e infrastrutture ridisegnati, innovazioni: l'intero ecosistema degli autobus sta diventando sostenibile.
- Il mix energetico di Île-de-France Mobilités punta al 70% di biometano e al 30% di elettricità
- Nel 2025, la rete di autobus e pullman funzionerà con energia pulita nelle aree urbane
- 3.500 nuovi pullman e autobus puliti arriveranno sulle linee tra il 2025 e il 2028
- Conversione: nessun autobus "verde" senza depositi sostenibili (o "COB" per "bus centro operativo")
- Metanizzazione: sostegno alle filiere produttive locali e virtuose
Metanizzazione locale
Promuovere l'eco-mobilità significa anche sostenere attivamente lo sviluppo del settore della metanizzazione nella regione dell'Île-de-France.
Più biometano è fantastico. Ma è ancora meglio quando questa energia verde viene prodotta localmente. Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités sta investendo nella strutturazione di questo settore produttivo locale.
A partire da gennaio 2024, la regione di Parigi ha 57 impianti di biogas operativi
La trasformazione dei depositi di autobus nell'Île-de-France
Île-de-France Mobilités sta lavorando attivamente alla transizione energetica degli autobus con la modernizzazione dei centri operativi degli autobus (COB).
Questi hub, centri nevralgici di questo mezzo di trasporto, devono essere trasformati per soddisfare le esigenze dei veicoli ecologici e garantirne la manutenzione, l'alimentazione e lo stoccaggio.
A partire da gennaio 2024, 30 COB sono già attrezzati per ospitare una flotta di autobus verdi, sottolineando l'impegno di Île-de-France Mobilités per una rete di trasporto pubblico a emissioni zero entro il 2030.
Rete ferroviaria: 100% elettrificata (o quasi)!
Entro il 2030, l'intera rete ferroviaria dell'Ile-de-France sarà elettrificatacon i lavori previsti sull'ultimo asse non attrezzato, La Ferté-Milon, sulla linea P.
Dopo anni di sforzi, questa trasformazione in fase di completamento dimostra il grande impegno di Île-de-France Mobilités per una mobilità sempre più sostenibile.
Ecologico ed economico
Una rete ferroviaria elettrificata è costituita da treni che utilizzano energia più pulita ed economica rispetto al diesel. Ma anche treni più moderni, meno energivori, più comodi e silenziosi.
Pertanto, nell'ambito del massiccio rinnovamento del materiale rotabile (treni, RER NG, metropolitane), l'obiettivo è ridurre il consumo di energia fino al 25% grazie a nuovi sistemi di trazione e frenata che migliorano le prestazioni di accelerazione e decelerazione rispetto a quelle delle generazioni precedenti, ottimizzando al contempo la sobrietà energetica.
Un asset ambientale centrale nella visione di Île-de-France Mobilités, che si impegna e investe ogni giorno per dare vita a una mobilità sempre più sostenibile nella regione dell'Île-de-France.
Intermodalità: uno strumento per la decarbonizzazione
Dal 2016, Île-de-France Mobilités è impegnata nel programma più ambizioso in Europa per raggiungere la totale decarbonizzazione di tutte le modalità di trasporto pubblico. Un programma che prevede anche lo sviluppo dell'intermodalità.
Offrire materiale rotabile moderno e non inquinante è essenziale. Permettere a tutti, nell'Île-de-France, di comporre il percorso che gli si addice è ancora meglio.
Semplificando le transizioni tra diverse modalità di trasporto pulite ed efficienti, modernizzando la sua flotta e rafforzando i collegamenti, Île-de-France Mobilités si affida all'intermodalità come perno della sua strategia ambientale.
Bici + treno + metro o carpooling + RER + bus: questa è intermodalità. Significa passare senza soluzione di continuità (o il meno possibile) da una modalità di trasporto all'altra, grazie alla rete unificata dell'Ile-de-France (a un pass Navigo).
Intermodalità facilitata: questa è l'altra sfida in cui Île-de-France Mobilités è impegnata. Perché più è interessante scegliere il trasporto pubblico piuttosto che l'auto, più velocemente la regione di Parigi si muoverà verso la decarbonizzazione e l'aria più pulita.
Intermodalità al servizio dei Giochi di Parigi 2024
Una maggiore intermodalità per tutti i residenti dell'Ile-de-France e la modernizzazione di tutto il materiale rotabile consentono, in questo anno 2024, lo svolgimento di Giochi Olimpici e Paralimpici senza emissioni di carbonio. Perché, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, il 100% dei viaggiatori potrà raggiungere i siti con i mezzi pubblici
Focus on: Park and Ride
Per rendere più facile per i residenti dell'Ile-de-France prendere il treno, i parcheggi etichettati "Parking Relais" vicino alle stazioni della periferia consentono di parcheggiare il veicolo senza perdere tempo.
Focus su Véligo Location: l'e-bike per il noleggio a lungo termine... di Île-de-France Mobilités
Con Véligo Location, da settembre 2019, i residenti dell'Ile-de-France hanno il più grande servizio di noleggio a lungo termine di biciclette elettriche (VAE) al mondo.
Il servizio Véligo Location mira a incoraggiare lo sviluppo della mobilità sostenibile, consentendo a tutti i residenti dell'Ile-de-France di testare l'uso delle e-bike per i loro viaggi quotidiani, da 6 a 9 mesi (da 1 a 3 mesi per i modelli cargo).
L'idea è quella di creare un percorso virtuoso: "Provo l'e-bike con Véligo", poi "Mi unisco all'e-bike" fino a "Voglio comprare la mia bici".
Ed è qui che Île-de-France Mobilités interviene di nuovo, aiutando finanziariamente i residenti dell'Ile-de-France a fare questo passo, con un aiuto all'acquisto fino a € 400 cumulabile per una e-bike classica e € 600 per una e-bike cargo con assistenza elettrica.
I sondaggi di Véligo Location mostrano il successo di questo percorso: tra gli utenti di Véligo Location, solo 1 persona su 2 ha pedalato regolarmente. Alla fine di Véligo Location, 7 su 10 continuano questa pratica.
Focus on: il VIF
Mentre Île-de-France Mobilités sta accelerando sugli aiuti per l'acquisto di biciclette e sulla diffusione di parcheggi per biciclette a basso costo (o addirittura offerti agli abbonati) il più vicino possibile alle stazioni, la Regione Île-de-France sta lavorando alla diffusione del VIF - per Vélo Île-de-France.
Il VIF è una rete di 11 piste ciclabili, oltre 750 km, che garantiranno la continuità dei viaggi, senza ostacoli, fermate o rallentamenti incessanti, con spazio sufficiente per ospitare un gran numero di ciclisti, in tutta sicurezza. L'obiettivo? Rendere la bicicletta un modo più semplice di viaggiare su base giornaliera per i residenti dell'Ile-de-France.
La Regione sta investendo 300 milioni di euro in questa rete, che permetterà di raggiungere Parigi da tutte le parti. Il dispiegamento del VIF è previsto tra il 2025 e il 2030.
Migliorare la qualità dell'aria interna
Migliorare e controllare la qualità dell'aria nelle stazioni della metropolitana e della RER è una missione essenziale per Île-de-France Mobilités.
Pioniere in questo campo, osservato da altre capitali, l'autorità dei trasporti dell'Île-de-France sta lavorando fianco a fianco con il suo partner esperto AirParif (l'osservatorio della qualità dell'aria dell'Île-de-France) per progettare un piano ambizioso e azioni concrete, attuate sul campo dagli operatori di linea, RATP e SNCF Transilien.
Un piano il cui obiettivo è limitare le emissioni di polveri sottili e ultrafini, e le cui modalità operative evolvono man mano che le conoscenze, le norme cambiano e le innovazioni tecnologiche.
Le azioni sono raggruppate in 3 assi principali:
- Migliorare la conoscenza delle polveri sottili e l'informazione del pubblico
- Sviluppare gli strumenti esistenti e testarne di nuovi
- Aggiornamento dei treni della metropolitana e della RER per ridurre le fonti di emissione
Mappatura 2023 della qualità dell'aria nei recinti sotterranei
Lo scopo di questa carta? Stabilire un inventario accurato della qualità dell'aria per informare i viaggiatori e ottimizzare il piano d'azione dando priorità alle iniziative nelle stazioni con le soglie più importanti.