Migliorare e controllare la qualità dell'aria nelle stazioni della metropolitana e della RER è una missione essenziale per Île-de-France Mobilités.

Pioniere in questo campo, osservato da altre capitali, l'autorità dei trasporti dell'Île-de-France sta lavorando fianco a fianco con il suo partner esperto AirParif (l'osservatorio della qualità dell'aria dell'Île-de-France) per progettare un piano ambizioso e azioni concrete, attuate sul campo dagli operatori di linea, RATP e SNCF Transilien.