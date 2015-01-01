Fascicolo

Île-de-France Mobilités:
Una governance senza precedenti

Una missione: orchestrare il trasporto pubblico nella regione Ile-de-France

Île-de-France Mobilités è una struttura pubblica con 600 agenti che orchestra, pianifica, organizza e finanzia il trasporto pubblico in tutta la regione dell'Île-de-France.

La sua missione principale?

Progettare, con la Regione, i trasportatori, i funzionari eletti locali, i rappresentanti degli utenti e le aziende dell'Ile-de-France, un'offerta di mobilità collettiva coerente e sostenibile per i 12,3 milioni di residenti dell'Ile-de-France e i 21,5 milioni di visitatori che utilizzano la rete ogni anno per scoprire Parigi e l'Île-de-France.

In concreto, Île-de-France Mobilités si occupa di:

  • Pianificazione dell'offerta di trasporto: servizi, livelli di offerta, obiettivi di qualità del servizio e prezzi
  • Pianificare la mobilità di domani, che include lo sviluppo del Piano di mobilità 2030 nell'Île-de-France
  • Lo sviluppo e l'organizzazione delle nuove mobilità di oggi - carpooling, car sharing, noleggio a lungo termine di biciclette elettriche ...
  • Studi e gestione degli investimenti finalizzati all'ammodernamento e allo sviluppo della rete
  • Concorrenza e contrattazione con gli operatori di trasporto che gestiscono la rete e controllo delle loro attività
  • Tutto questo: garantendo un equilibrio finanziario sostenibile, al servizio di una regione dell'Île-de-France decarbonizzata

Governance rappresentativa degli equilibri regionali

La governance di Île-de-France Mobilités riflette la diversità degli attori nella regione della capitale francese.

Presieduta da Valérie Pécresse, che dal 2015 è anche Presidente della Regione Île-de-France, Île-de-France Mobilités è gestita quotidianamente da Laurent Probst, Chief Executive Officer, insieme ai Vice Amministratori Delegati: Élodie Hanen e Pierre Ravier.

Riunito da 6 a 7 volte l'anno, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités è composto da 31 membri: funzionari eletti locali, rappresentanti degli utenti e aziende della regione Ile-de-France, sotto l'impulso della Regione Île-de-France.

Un modello di finanziamento unico al mondo

Île-de-France Mobilités ha un budget annuale di 12 miliardi di euro per il funzionamento dei trasporti, a cui si aggiungono 3 miliardi di euro di investimenti per sviluppare la rete.

È anche un modello di finanziamento unico, in cui le aziende regionali svolgono un ruolo centrale, attori impegnati nello sviluppo di un'offerta di trasporto densa, moderna e confortevole che serve le dinamiche economiche del territorio.

L'Île-de-France in cifre

12,3milioni di abitanti
20% della popolazione francese
6,2milioni di posti di lavoro
1° area occupazionale in Europa
21,5milioni
di turisti all'anno