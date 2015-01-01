Île-de-France Mobilités è una struttura pubblica con 600 agenti che orchestra, pianifica, organizza e finanzia il trasporto pubblico in tutta la regione dell'Île-de-France.

La sua missione principale?

Progettare, con la Regione, i trasportatori, i funzionari eletti locali, i rappresentanti degli utenti e le aziende dell'Ile-de-France, un'offerta di mobilità collettiva coerente e sostenibile per i 12,3 milioni di residenti dell'Ile-de-France e i 21,5 milioni di visitatori che utilizzano la rete ogni anno per scoprire Parigi e l'Île-de-France.