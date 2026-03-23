Inventario dell'esistente sul territorio di studio: l'inventario degli alberi

Nell'ambito della ripresa degli studi per il progetto di estensione della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay, che tiene conto degli insegnamenti della precedente inchiesta pubblica, Île-de-France Mobilités ha incaricato un ufficio di progettazione specializzato di effettuare un inventario degli alberi sull'intera area di studio del progetto. Questo inventario quantitativo e qualitativo sul campo mira a stabilire un inventario del patrimonio arboreo dell'area di studio e non prevede gli impatti del progetto in questa fase. Il suo scopo è di:

o Inventariare gli alberi, la loro specie, età, condizione, interesse ecologico e ruolo nell'imboschimento

o Caratterizzare il patrimonio arboreo nell'area di studio

Una volta completato, questo inventario consentirà di misurare, qualificare e confrontare gli impatti delle diverse varianti del progetto studiato sul patrimonio arboreo. I risultati dell'inventario, così come la metodologia utilizzata, possono essere condivisi con tutti i pubblici durante la consultazione preliminare prevista per l'autunno.

Inventario senza impatto

Questo inventario non invasivo viene eseguito visivamente con una marcatura discreta e bio-based ai piedi degli alberi e non ha alcun impatto sull'ambiente. Ogni albero registrato è georeferenziato con l'ausilio di un tablet.

Iniziato lo scorso autunno, proseguirà durante la primavera, in tutta l'area di studio del progetto.

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