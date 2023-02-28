Aulnay-sous-Bois

Zoom sur le secteur de la Croix-Blanche

Au niveau de la Croix-Blanche, dans le cas où le terminus se situerait au sud de la gare Aulnay RER, les études réalisées ont montré qu’il n’était pas possible d’agrandir le pont existant pour permettre l’aménagement d’un site propre, sans diminuer le nombre de voies existantes. La construction d’un franchissement parallèle au pont existant est donc à l’étude. Enjambant les voies ferroviaires, il permettrait la création d’une voie dédiée aux bus dans un sens de circulation.

De la Croix Blanche au carrefour de l’avenue de l’Ormeteau

La largeur des voiries ne permet pas l’insertion d’un site propre bidirectionnel (voie dédiée au bus dans les deux sens de circulation) sur l’ensemble de la commune. Du pont de la Croix-Blanche au carrefour de l’avenue de l’Ormeteau, il est proposé de créer une voie dédiée à la circulation des bus en direction de la gare d’Aulnay RER. Les bus en direction de Tremblay-en-France continueront de circuler dans la voie partagée avec les automobilistes et cyclistes. La circulation sera alors limitée à 30 km/h. En fonction de leur sens de circulation, les bus traverseront le carrefour de l’avenue de l’Ormeteau soit sur une voie dédiée, soit sur une voie partagée. Le carrefour de l’avenue de l’Ormeteau marque le début de l’aménagement bidirectionnel.

Les voies cyclables existantes dans les voies de circulation seront quant à elles maintenues et les arbres remarquables préservés. La station Lapin Sauté, située à proximité immédiate du carrefour, desservira des quartiers en cours de renouvellement et de restructuration : Gros Saule et Ambourget, à Aulnay, et Les Beaudottes et Perrin, à Sevran.

Dans les villes voisines