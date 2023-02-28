Aulnay-sous-Bois
La circulation à Aulnay-sous-Bois est souvent compliquée en heure de pointe, avec un impact fort sur la régularité des bus. Le projet vise à fluidifier la circulation des bus tout en s’attachant à préserver :
- la place réservée aux cycles, notamment au niveau du pont de la Croix Blanche
- la végétation existante, et notamment les arbres remarquables sur la RD115
- les places de stationnement, dont celles autour de la gare d’Aulnay-sous-Bois
Le tracé
Différents réaménagements de l’itinéraire de l’actuelle ligne 15 sont étudiés :
- Le déplacement du terminus au niveau de la gare routière d’Aulnay Sud (sous réserve de l’acquisition de terrains SNCF le long de la voie ferrée). L’actuel itinéraire en boucle serait abandonné et les arrêts actuels Anatole France et Floquet ne seraient plus desservis par la future ligne 15. La desserte de ces deux arrêts serait néanmoins assurée par les lignes 1 et 607,.
- L’abandon du crochet dans le quartier Ambourget (arrêt Saint-Paul) afin d’améliorer le temps de parcours de la future ligne 15. Le quartier demeurera cependant desservi par la ligne 43.
Les stations
La création et la mutualisation de stations sont également à l’étude :
- Aulnay RER: dans le cadre de la suite du projet, la localisation exacte du terminus est encore à confirmer ; il permettra des interconnexions avec le RER B, le Transilien K et le tram T4.
- Arts/ Lapin Sauté : l’arrêt Arts étant actuellement relativement peu fréquenté, il est proposé de le mutualiser avec la station Lapin Sauté.
- HLM / Ambourget – Cimetière: il est proposé de regrouper l’arrêt HLM avec Ambourget – Cimetière afin d’améliorer la lisibilité de la ligne.
- Savigny: dans le cadre de la reconfiguration du rond-point Robert Schumann, cet arrêt sera regroupé avec l’arrêt Paré (initialement situé sur le carrefour Robert Schuman). Le remplacement de ce rond-point par un carrefour en croix permettrait d’améliorer l’intégration urbaine des espaces verts existants et une véritable extension de la couverture végétale sur ce secteur. Le projet de réaménagement aura pour objectif de créer un espace paysager de qualité. En complément de ces mesures, le projet étudiera la possibilité de créer des itinéraires cyclables et des bandes cyclables dans les zones 30, notamment rue Jules Princet.
Enfin, le TCSP se fera le lien avec des zones en cours de requalification urbaine (les quartiers Gros Saule et Ambourget ou le groupe scolaire Bourg).
Zoom sur le secteur de la Croix-Blanche
Au niveau de la Croix-Blanche, dans le cas où le terminus se situerait au sud de la gare Aulnay RER, les études réalisées ont montré qu’il n’était pas possible d’agrandir le pont existant pour permettre l’aménagement d’un site propre, sans diminuer le nombre de voies existantes. La construction d’un franchissement parallèle au pont existant est donc à l’étude. Enjambant les voies ferroviaires, il permettrait la création d’une voie dédiée aux bus dans un sens de circulation.
De la Croix Blanche au carrefour de l’avenue de l’Ormeteau
La largeur des voiries ne permet pas l’insertion d’un site propre bidirectionnel (voie dédiée au bus dans les deux sens de circulation) sur l’ensemble de la commune. Du pont de la Croix-Blanche au carrefour de l’avenue de l’Ormeteau, il est proposé de créer une voie dédiée à la circulation des bus en direction de la gare d’Aulnay RER. Les bus en direction de Tremblay-en-France continueront de circuler dans la voie partagée avec les automobilistes et cyclistes. La circulation sera alors limitée à 30 km/h. En fonction de leur sens de circulation, les bus traverseront le carrefour de l’avenue de l’Ormeteau soit sur une voie dédiée, soit sur une voie partagée. Le carrefour de l’avenue de l’Ormeteau marque le début de l’aménagement bidirectionnel.
Les voies cyclables existantes dans les voies de circulation seront quant à elles maintenues et les arbres remarquables préservés. La station Lapin Sauté, située à proximité immédiate du carrefour, desservira des quartiers en cours de renouvellement et de restructuration : Gros Saule et Ambourget, à Aulnay, et Les Beaudottes et Perrin, à Sevran.