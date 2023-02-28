Bus

Aménagements dédiés aux busAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Sevran

À Sevran, le projet contribuera à faciliter la desserte d’équipements majeurs (hôpital Robert Ballanger, centre commercial Beau Sevran), et assurera des correspondances rapides avec le RER B et la future ligne 16 du Grand Paris Express.

Dans le secteur, le projet s’emploie à répondre à de multiples enjeux :

  • préservation des alignements d’arbres sur l’avenue Salvador Allende notamment.
  • amélioration de la desserte du pôle hospitalier et de la gare de Sevran-Beaudottes.
  • insertion de voies dédiées aux bus dans les deux sens, comme le long de l’avenue Raoul Dautry puis sur le parvis de la gare, tout en veillant à limiter la suppression des places de stationnement, ou à les compenser dans la mesure du possible (par la création de zones de stationnement à proximité par exemple).
  • desserte des projets d’aménagement en cours, notamment le projet de renouvellement urbain du quartier Montceleux.
  • création de nouvelles pistes cyclables, à partir de l’avenue Salvador Allende.

Le tracé

Depuis la RD 115, le bus :

  • empruntera les avenues :
    - Raoul Dautry :
    - Salvador Allende :
    - Martin Luther King :
  • avant de regagner la route départementale 115.

La future ligne 15 desservira la gare de Sevran-Beaudottes et l’Hôpital Ballanger.

Les stations

La création de deux nouveaux arrêts est étudiée :

  • Sur la RD 115, avant le carrefour entre l’avenue Raoul Dautry, afin de desservir l’hôpital Robert Ballanger
  • À l’intersection entre les avenues Salvador Allende et Martin Luther King.

Dans les villes voisines

Aulnay-sous-Bois
Tremblay-en-France
Villepinte