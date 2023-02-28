Sevran
À Sevran, le projet contribuera à faciliter la desserte d’équipements majeurs (hôpital Robert Ballanger, centre commercial Beau Sevran), et assurera des correspondances rapides avec le RER B et la future ligne 16 du Grand Paris Express.
Dans le secteur, le projet s’emploie à répondre à de multiples enjeux :
- préservation des alignements d’arbres sur l’avenue Salvador Allende notamment.
- amélioration de la desserte du pôle hospitalier et de la gare de Sevran-Beaudottes.
- insertion de voies dédiées aux bus dans les deux sens, comme le long de l’avenue Raoul Dautry puis sur le parvis de la gare, tout en veillant à limiter la suppression des places de stationnement, ou à les compenser dans la mesure du possible (par la création de zones de stationnement à proximité par exemple).
- desserte des projets d’aménagement en cours, notamment le projet de renouvellement urbain du quartier Montceleux.
- création de nouvelles pistes cyclables, à partir de l’avenue Salvador Allende.
Le tracé
Depuis la RD 115, le bus :
- empruntera les avenues :
- Raoul Dautry :
- Salvador Allende :
- Martin Luther King :
- avant de regagner la route départementale 115.
La future ligne 15 desservira la gare de Sevran-Beaudottes et l’Hôpital Ballanger.
Les stations
La création de deux nouveaux arrêts est étudiée :
- Sur la RD 115, avant le carrefour entre l’avenue Raoul Dautry, afin de desservir l’hôpital Robert Ballanger
- À l’intersection entre les avenues Salvador Allende et Martin Luther King.