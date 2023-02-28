À Tremblay-en-France et plus spécifiquement sur la RD 40, les activités commerciales et les équipements sportifs et scolaires côtoient les zones résidentielles, dont certaines constructions neuves issues de projets de rénovations urbaines. Le secteur se caractérise également par ses alignements d’arbres.

Le projet s’appliquera à :

Limiter les acquisitions foncières.

Compenser dans la mesure du possible, les suppressions inévitables de places de stationnement (nécessaires sur la RD 40).

Créer de nouveaux cheminements piétons et des traversées sécurisés.

Conserver les arbres existants afin de ne pas dénaturer le paysage urbain et limiter les impacts sur les arbres dans le reste de la zone.

L’aménagement

Sur la RD 40, deux variantes d’aménagement seront étudiées durant les prochaines phases d’études du projet :