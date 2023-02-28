Tremblay-en-France
À Tremblay-en-France et plus spécifiquement sur la RD 40, les activités commerciales et les équipements sportifs et scolaires côtoient les zones résidentielles, dont certaines constructions neuves issues de projets de rénovations urbaines. Le secteur se caractérise également par ses alignements d’arbres.
Le projet s’appliquera à :
- Limiter les acquisitions foncières.
- Compenser dans la mesure du possible, les suppressions inévitables de places de stationnement (nécessaires sur la RD 40).
- Créer de nouveaux cheminements piétons et des traversées sécurisés.
Conserver les arbres existants afin de ne pas dénaturer le paysage urbain et limiter les impacts sur les arbres dans le reste de la zone.
L’aménagement
Sur la RD 40, deux variantes d’aménagement seront étudiées durant les prochaines phases d’études du projet :
- Première option : réduire les quatre voies automobiles à deux voies, pour insérer des voies dédiées aux bus et élargir les pistes cyclables existantes (de 1,5m à 2m).
Cette option permettrait de fluidifier la circulation des bus grâce aux voies dédiées dans les deux sens et de sécuriser les pistes cyclables existantes, tout en réduisant le nombre d’arbres à abattre (inférieur à 20).
Selon les résultats des premières études de trafic, la réduction de la voirie ne génère pas de congestion routière sur le secteur. À l’instar de tous les projets menés par Île-de-France Mobilités, des études de trafics complémentaires seront réalisées dans le cadre de la suite de la conception du projet, pour confirmer l’acceptabilité des aménagements proposés.
- Deuxième option : maintenir les quatre voies de circulation et insérer des voies dédiées aux bus dans chaque sens. Cette option permettrait de maintenir les conditions de circulation automobile actuelles tout en renforçant la régularité des bus. Néanmoins, pour permettre la circulation des bus, il serait nécessaire d’élargir la RD 40, ce qui ne serait possible qu’en abattant des alignements d’arbres (plus de 200 arbres).
Les stations
Les stations de la branche Tremblay-en-France jusqu’à la place Jean Jaurès ne seront plus desservies par la ligne 15, mais par d’autres lignes de bus (analyse de restructuration du réseau de bus à venir). Les arrêts Résistance et Vert Galant continueront d’être desservis (le second en correspondance avec le RER B).