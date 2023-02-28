À Villepinte, et plus spécifiquement au niveau de la RD 115, les projets se développent le long du boulevard Robert Ballanger (ZAC de la Pépinière et Parc de la Noue notamment), contribuant à dynamiser le secteur. Dans ce contexte, il est notamment proposé d’insérer une voie dédiée aux bus dans les deux sens.

A ce stade des études, des impacts fonciers ont d’ores et déjà été identifiés. Des parcelles pourraient être concernées sans que toutefois les constructions soient directement impactées par le projet.

En complément, pour répondre aux problèmes de circulation des bus et pour accroître la végétalisation de la ville, plusieurs types d’aménagements seront étudiés dans le secteur :

L’insertion de voies dédiées aux bus dans les deux sens sera privilégiée, afin de garantir la régularité du bus. Ces aménagements feraient l’objet d’une attention toute particulière afin de ne pas générer de congestion routière.

La création de places de stationnement pour garantir un accès aux commerces sur la RD 115.

La plantation d’arbres sur le côté sud de la RD115.

L’élargissement, sur la RD 115, des trottoirs et création de pistes cyclables afin de garantir la sécurité des usagers.

La préservation d’arbres plantés entre 2019 et 2020 entre l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et le giratoire RD 115 – RD 40.

Le tracé

Le tracé emprunte celui de l’actuelle ligne 15 sur une large partie. Pour améliorer l’efficacité sur l’ensemble de la ligne, le tracé ne réalise pas le crochet par les avenues Charlemagne et Charles de Gaulle au profit de la desserte du rond-point donnant accès à l’A104 et d’une portion de la RD 40.

Les stations

Du côté des arrêts desservis, deux reconfigurations majeures sont proposées :

La suppression des stations (arrêts Malraux, Leclerc, Brassens ) qui continueraient toutefois d’être desservis par les lignes 39 et 45.

) qui continueraient toutefois d’être desservis par les lignes 39 et 45. La création d’un nouvel arrêt au niveau du rond-point de la RD 115, afin de desservir efficacement les équipements culturels situé côté nord de la RD 115.

Il est également proposé de desservir, mutualiser ou relocaliser les arrêts suivants :