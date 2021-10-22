Le projet en bref

Le projet de prolongement du Métro 1 à Val de Fontenay

Aujourd’hui, le Métro 1, entièrement automatique, relie La Défense à la station Château de Vincennes en traversant Paris d’ouest en est. Demain, le projet prévoit de prolonger le Métro 1 à l’est, de l’actuel terminus Château de Vincennes jusqu’à la station Val de Fontenay, en desservant trois nouvelles stations :

• Les Rigollots à Fontenay-sous-Bois, en lisière de Vincennes,

• Grands Pêchers à Montreuil,

• Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois.

Avec ces trois nouvelles stations, le prolongement permettra de mieux desservir les communes de Vincennes, Fontenay-sous-Bois et Montreuil. Il permettra également de renforcer la robustesse du réseau de transport par un maillage performant :

• Le Métro 1 prolongé offrira une nouvelle connexion rapide et performante entre le centre de Paris et les pôles d’activités de La Défense, Châtelet et Val de Fontenay.

• Le prolongement assurera une correspondance avec les RER A et E, le futur Métro 15 Est et les terminus du futur prolongement du tramway T1 et du Bus Bords de Marne à Val de Fontenay, première gare de l’est francilien.

• Enfin, avec les deux stations intermédiaires, Les Rigollots et Grands Pêchers, le Métro 1 desservira des quartiers urbains actuellement à l’écart des réseaux de transports en commun structurants.