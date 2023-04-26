Um projeto da rede Cars Express para conectar rapidamente os subúrbios externos ao restante da Île-de-France

Facilitar o acesso ao transporte público é um critério essencial para a qualidade de vida dos habitantes da Île-de-France.

Em algumas partes dos subúrbios periféricos, longe das linhas de trem e RER, as conexões entre a rede local de transporte e as principais vias da rede pública ainda são limitadas, frequentemente forçando os moradores a usar seus veículos pessoais para suas viagens diárias (tarefas de casa, estudo domiciliar, etc.).

Uma desigualdade de acesso à mobilidade coletiva à qual a Île-de-France Mobilités deseja responder de forma concreta.

A rede Cars Express: simplesmente conectando os subúrbios externos ao restante da região de Île-de-France

Com base nessa observação, Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France, pediu a François Durovray, presidente do Departamento de Essonne e da administração da Île-de-France Mobilités, que trabalhasse em um projeto para criar uma rede de Regional Express Cars (CER) que conectaria os subúrbios externos ao transporte público da rede Île-de-France Mobilités.

Uma nova rede cuja ambição é melhorar a mobilidade dos moradores da Île-de-France e densificar a oferta de ônibus, ao mesmo tempo em que oferece uma alternativa ecológica, econômica, confortável e eficiente ao carro particular.