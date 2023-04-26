Um projeto da rede Cars Express para conectar rapidamente os subúrbios externos ao restante da Île-de-France
Facilitar o acesso ao transporte público é um critério essencial para a qualidade de vida dos habitantes da Île-de-France.
Em algumas partes dos subúrbios periféricos, longe das linhas de trem e RER, as conexões entre a rede local de transporte e as principais vias da rede pública ainda são limitadas, frequentemente forçando os moradores a usar seus veículos pessoais para suas viagens diárias (tarefas de casa, estudo domiciliar, etc.).
Uma desigualdade de acesso à mobilidade coletiva à qual a Île-de-France Mobilités deseja responder de forma concreta.
A rede Cars Express: simplesmente conectando os subúrbios externos ao restante da região de Île-de-France
Com base nessa observação, Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France, pediu a François Durovray, presidente do Departamento de Essonne e da administração da Île-de-France Mobilités, que trabalhasse em um projeto para criar uma rede de Regional Express Cars (CER) que conectaria os subúrbios externos ao transporte público da rede Île-de-France Mobilités.
Uma nova rede cuja ambição é melhorar a mobilidade dos moradores da Île-de-France e densificar a oferta de ônibus, ao mesmo tempo em que oferece uma alternativa ecológica, econômica, confortável e eficiente ao carro particular.
Como seria a rede Cars Express?
Após vários meses de trabalho, ouvindo autoridades locais, operadores de linhas e associações de passageiros, François Durovray apresentou, em 30 de novembro de 2023, um plano para a implantação do projeto Regional Express Cars, cujo primeiro poderia começar a operar já em 2024.
O projeto Regional Cars Express é:
- 45 novas linhas e 9 linhas reforçadas existentes que conectarão os subúrbios externos à rede coletiva da Île-de-France a partir das principais vias da região.
- O desenvolvimento de cerca de trinta faixas reservadas no tráfego regional de rodovias para garantir uma viagem rápida, duração garantida e economizar tempo em comparação com uma viagem feita de carro,
- A criação de cerca de quarenta polos de intercâmbio multimodais – locais permitindo que os passageiros mudem de modo de transporte, estacionem seu carro, bicicleta ou motocicleta antes de usar a rede coletiva ou aguardem confortavelmente a chegada do ônibus – e a reurbanização de cerca de trinta polos existentes,
- Uma linha acessível com alto nível de serviço, com vagões 100% limpos que permitem aos passageiros teletrabalhar com computador, ler, assistir a um filme ou trocar entre passageiros,
- Uma linha de alto desempenho com número limitado de paradas e rotas diretas entre cada grande centro.
Uma implantação em duas fases
No plano diretor do projeto Cars Express, François Durovray propõe uma implantação em duas fases.
Uma primeira fase entre 2024 e 2025
Durante esse período, as linhas que podem circular sobre trilhos reforçados existentes ou sobre os trilhos destinados aos Jogos de Paris 2024 seriam inicialmente implantadas. Esta fase abrange um total de 24 rotas , incluindo aquelas entre Poissy-Meaux e Plaisir-Saint Cloud.
As linhas de ônibus escolhidas se conectarão à extensão da linha 14 até Orly , bem como à seção sul da futura linha 15 do metrô entre Pont de Sèvres e Noisy-Champs.
Uma segunda fase, começando em 2026
Durante essa segunda fase, seria a vez de colocar em operação as novas ligações, dependentes das faixas para ônibus na rodovia . : 27 linhas no total , incluindo, por exemplo, as ligações entre Argenteuil-Nanterre ou Thoiry-La Défense.
Eles serão conectados ao restante das linhas do metrô nos subúrbios internos e externos, linhas 15 oeste e leste, 16, 17 e 18.
Qual é o papel da Île-de-France Mobilités no desenvolvimento do projeto Cars Express?
- Financiar integralmente a comissionamento das 45 novas linhas e o reforço das 9 linhas existentes, ou seja, investimentos de €300 milhões,
- Financiamento para o desenvolvimento das várias estações e polos multimodais até 2030 , com um custo entre 150 e 200 milhões de euros,
- Realizar a operação das linhas com um orçamento anual de 70 milhões de euros,
- Para financiar a compra de 200 vagões adicionais por quase 70 milhões de euros.