Como entrar em contato com a Île-de-France Mobilités?
Consulte a seção Ajuda e Contatos
Você tem algum problema ou gostaria de obter informações? Nossa seção de Ajuda e Contatos oferece respostas para as perguntas mais frequentes.
Você também encontrará as informações de contato corretas para cada caso.
Para economizar tempo na sua busca, não hesite em usar nosso mecanismo de busca interno.
Entre em contato com um serviço da Île-de-France Mobilités
Se você ainda não encontrou uma resposta na seção de Ajuda e Contatos, pode obter suporte diretamente no departamento relevante :
- Entre em contato com a agência Navigo Annuel
- Entre em contato com a agência Navigo
- Entre em contato com a agência imagine R
- Entre em contato com a agência de solidariedade
- Entre em contato com o departamento de Transporte Responsivo à Demanda da Île-de-France Mobilités
- Entre em contato com agências PAM
- Entre em contato com o serviço de localização de Véligo
Entre em contato diretamente com a Île-de-France Mobilités
Não consegue encontrar o apoio que precisa? Envie sua solicitação diretamente ou reporte um problema por meio deste formulário.