Quais bilhetes de transporte posso carregar no meu passe Navigo Imagine R?
O Navigo imagine R pass permite carregar os seguintes passes e ingressos:
- Pacote Imagina R Junior
- Pacote Escola Imagine R
- Pacote Imagine R Student
- Passe Mensal Navigo
- Passe Semanal Navigo
- Passe Diário Navigo
- Pacote antipoluição
- Ingresso para o Dia da Música
Bom saber
Você pode comprar até dois passes Navigo Day (ou Semana ou Mês) em uma única compra. Um passe Navigo pode conter até dois passes Navigo Day (ou Semana ou Mês).
Saiba mais sobre o Navigo imagine R pass