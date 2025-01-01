Ficheiro
Île-de-France Mobilités: orquestrando a maior revolução da mobilidade da Europa
"Bem-vindos à Île-de-France, bem-vindos à segunda rede mais densa do mundo. Bem-vindo a uma região comprometida com a descarbonização de seu transporte, que verá suas linhas de metrô dobrarem até 2030 e oferece aos seus passageiros uma rede unificada, rica em múltiplas soluções para que todos possam compor a viagem que lhes convém. Descubra a revolução dos transportes liderada pela Île-de-France Mobilités."
Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France, presidente da Île-de-France Mobilités
O transporte público em Île-de-France, em termos concretos, é:
Novos trens, ônibus, bondes e metrôs
Cabo RER NG, Regio 2N, C1... todos esses nomes não significam nada para você, mas para os habitantes da região da Île-de-France, eles se traduzem em viagens mais confortáveis e confiáveis.
Descubra como a Île-de-France Mobilités está comprometida com a renovação do material rodante.
Um compromisso ultraconcreto com a mobilidade livre de carbono
Île-de-France Mobilités é um ator importante na transição energética, não apenas no transporte público, mas também em toda a região da Île-de-France.
Um compromisso sustentável que envolve até a estruturação de um setor local de produção de biogás, para uma região de Paris que respira mais tranquila
Soluções para que todos possam desfrutar da mobilidade que lhes agrade, hoje e amanhã
Intermodalidade, acessibilidade e transporte adaptados às especificidades dos diferentes territórios da Île-de-France.
Uma rede de metrô cujo tamanho será multiplicado por 2 até 2030
Antecipar e responder às mudanças demográficas e econômicas na região de Paris.
Transporte cada vez mais seguro
Reforço de pessoal, centro de comando operacional unificado, + câmeras e meios simples de alertar: a segurança no transporte é prioridade.
Inovações para viagens cada vez mais simples e confortáveis
Valide com seu celular, descubra o quão movimentado o trem está chegando ou aproveite agentes de informação multilíngues...
Île-de-France Mobilités: uma estrutura pública e um modelo único no mundo
Liderada por um grupo de representantes locais eleitos, empresas regionais e usuários do transporte público, a Île-de-France Mobilités é uma verdadeira alavanca para o desenvolvimento econômico da região da Île-de-France.
Metrôs, trens, RER, bondes, ônibus e até bicicletas: você é bem-vindo na rede Île-de-France Mobilités!