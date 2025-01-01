Ficheiro

Île-de-France Mobilités: orquestrando a maior revolução da mobilidade da Europa

Bem-vindo à rede de transporte da Île-de-France

9,4Milhões
Viagens diárias de transporte público
Rede
os densos + no mundo após Londres
70%
de viagens feitas fora de Paris

"Bem-vindos à Île-de-France, bem-vindos à segunda rede mais densa do mundo. Bem-vindo a uma região comprometida com a descarbonização de seu transporte, que verá suas linhas de metrô dobrarem até 2030 e oferece aos seus passageiros uma rede unificada, rica em múltiplas soluções para que todos possam compor a viagem que lhes convém. Descubra a revolução dos transportes liderada pela Île-de-France Mobilités."

Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France, presidente da Île-de-France Mobilités

Novos trens, ônibus, bondes e metrôs

Cabo RER NG, Regio 2N, C1... todos esses nomes não significam nada para você, mas para os habitantes da região da Île-de-France, eles se traduzem em viagens mais confortáveis e confiáveis.

Descubra como a Île-de-France Mobilités está comprometida com a renovação do material rodante.

Transporte: uma nova era

Um compromisso ultraconcreto com a mobilidade livre de carbono

Île-de-France Mobilités é um ator importante na transição energética, não apenas no transporte público, mas também em toda a região da Île-de-France.

Demonstração por exemplo.

Um compromisso sustentável que envolve até a estruturação de um setor local de produção de biogás, para uma região de Paris que respira mais tranquila

Mobilidade sem carbono

Soluções para que todos possam desfrutar da mobilidade que lhes agrade, hoje e amanhã

Intermodalidade, acessibilidade e transporte adaptados às especificidades dos diferentes territórios da Île-de-France.

Mobilidade para todos

Uma rede de metrô cujo tamanho será multiplicado por 2 até 2030

Antecipar e responder às mudanças demográficas e econômicas na região de Paris.

O futuro do transporte na Île-de-France

Transporte cada vez mais seguro

Reforço de pessoal, centro de comando operacional unificado, + câmeras e meios simples de alertar: a segurança no transporte é prioridade.

Mobilidade mais segura

Inovações para viagens cada vez mais simples e confortáveis

Valide com seu celular, descubra o quão movimentado o trem está chegando ou aproveite agentes de informação multilíngues...

Mobilidade conectada

Île-de-France Mobilités: uma estrutura pública e um modelo único no mundo

Liderada por um grupo de representantes locais eleitos, empresas regionais e usuários do transporte público, a Île-de-France Mobilités é uma verdadeira alavanca para o desenvolvimento econômico da região da Île-de-France.

Governança sem precedentes

