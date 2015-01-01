Île-de-France Mobilités é uma estrutura pública com 600 funcionários que orquestra, planeja, organiza e financia o transporte público em toda a região da Île-de-France.

Sua missão principal?

Projetar, junto com a Região, transportistas, representantes locais eleitos, representantes dos usuários e empresas da região da Île-de-France, uma oferta de mobilidade coletiva coerente e sustentável para os 12,3 milhões de habitantes da região da Île-de-France e os 21,5 milhões de visitantes que utilizam a rede anualmente para descobrir Paris e a Île-de-France.