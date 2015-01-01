Ficheiro

Île-de-France Mobilités:
Governança sem precedentes

Uma missão: orquestrar o transporte público na região da Île-de-France

Île-de-France Mobilités é uma estrutura pública com 600 funcionários que orquestra, planeja, organiza e financia o transporte público em toda a região da Île-de-France.

Sua missão principal?

Projetar, junto com a Região, transportistas, representantes locais eleitos, representantes dos usuários e empresas da região da Île-de-France, uma oferta de mobilidade coletiva coerente e sustentável para os 12,3 milhões de habitantes da região da Île-de-France e os 21,5 milhões de visitantes que utilizam a rede anualmente para descobrir Paris e a Île-de-France.

Em termos concretos, a Île-de-France Mobilités é responsável por:

  • Planejamento da oferta de transporte: serviços, níveis de oferta, objetivos de qualidade do serviço e preços
  • Planejamento para a mobilidade do futuro, que inclui o desenvolvimento do Plano de Mobilidade 2030 na região de Île-de-France
  • O desenvolvimento e a organização das novas formas atuais de mobilidade – carona, compartilhamento de carros, aluguel de bicicletas eletricamente assistidas por longos períodos, etc.
  • Estudos e gestão de investimentos para modernizar e desenvolver a rede
  • Licitação competitiva e contratação com os operadores de transporte que operam a rede, além do controle de suas atividades
  • Tudo isso: garantindo um equilíbrio financeiro sustentável, a serviço de uma região da Île-de-France livre de carbono

Governança representativa dos equilíbrios regionais

A governança da Île-de-France Mobilités reflete a diversidade dos atores da região da capital francesa.

Presidida por Valérie Pécresse, que também é Presidente da Região da Île-de-France desde 2015, a Île-de-France Mobilités é gerenciada diariamente por Laurent Probst, Diretor Executivo, ao lado dos Vice-Diretores Executivos: Élodie Hanen e Pierre Ravier.

Reunindo-se de 6 a 7 vezes por ano, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités é composto por 31 membros: representantes locais eleitos, representantes dos usuários e empresas da Île-de-France, sob o impulso da Região da Île-de-France.

Solicite uma entrevista

Um modelo de financiamento único no mundo

A Île-de-France Mobilités possui um orçamento anual de €12 bilhões para a operação do transporte, ao qual se somam €3 bilhões em investimentos para desenvolver a rede.

É também um modelo de financiamento único, no qual empresas regionais desempenham um papel central, comprometidas com o desenvolvimento de uma oferta de transporte densa, moderna e confortável que sirva ao dinamismo econômico do território.

Île-de-France em poucos números

12,3Milhões de habitantes
20% da população francesa
6,2Milhões de empregos
Primeira área de emprego na Europa
21,5Milhões
turistas por ano