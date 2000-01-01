Com a automação dos metrôs, a Île-de-France Mobilités visa aumentar a eficiência e a confiabilidade da rede.

Essa automação está na vanguarda da inovação. A história é realizada em vários níveis, desde assistência ao motorista até um sistema totalmente automatizado, sem um motorista a bordo.

A Île-de-France Mobilités planeja estender essa tecnologia avançada para o novo metrô de Île-de-France e prevê a automação das linhas históricas para um futuro em que as viagens serão mais fluidas, regulares e pontuais.

Após as linhas 1 e 14, agora é a vez da linha 4 ser totalmente automatizada – uma conversão que ocorreu sem jamais interromper a operação da linha.