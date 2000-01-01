Ficheiro

Todos os anos, a Île-de-France Mobilités destina mais de €3 bilhões para transformar sua experiência de viagem

Esses investimentos massivos incluem a compra e renovação de trens, RER, metrôs, ônibus e bondes para um serviço que não é apenas mais moderno e seguro, mas também mais confiável e confortável.

No dia a dia, a Île-de-France Mobilités trabalha para possibilitar viagens ambientalmente amigáveis, integrando tecnologias limpas e designs inovadores que tornam cada viagem mais segura, regular e acessível para todos.

Novo material rodante

Em 2024, a Île-de-France Mobilités planeja investir quase €3 bilhões em novos trens, ônibus, bondes e metrô para maior conforto, confiabilidade e sustentabilidade.

€3 bilhõesInvestido
a cada ano, pela Île-de-France Mobilités, para renovar o material rodante
170Trens e metrôs
Novo ou reformado em 2024
1000Novos ônibus e ônibus
em circulação em 2024

"Até 2030, haverá €73 bilhões para trens novos com proteção por vídeo e acessíveis, ônibus limpos e mais amplos por toda parte, extensões e novas linhas, além de transporte sob demanda para áreas rurais. O tamanho da rede de metrô vai dobrar! »

Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France

RER NG e MF19: uma análise de dois novos equipamentos que vão mudar a forma como as pessoas viajam para os residentes da Île-de-France

RER NG: o RER do futuro chegou

Confiável, seguro, confortável e, especificamente projetado para áreas densas, o RER (NG) de Nova Geração vem equipando a linha RER E desde o outono de 2023. No final de 2024, também operará na linha D.

O RER NG: novos equipamentos com alta capacidade de carga para melhorar o nível de conforto oferecido aos residentes de Île-de-France e a regularidade nessas duas linhas.

Tudo sobre a RER NG

MF19: o metrô de Paris reinventado

A partir de 2025, um novo metrô ferroviário chegará às linhas 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13. Acessível, confiável e incrivelmente versátil, o MF19 coloca a tecnologia a serviço do conforto dos passageiros.

Descubra a metrópole do futuro

Metrôs automatizados, para + eficiência e confiabilidade

Com a automação dos metrôs, a Île-de-France Mobilités visa aumentar a eficiência e a confiabilidade da rede.

Essa automação está na vanguarda da inovação. A história é realizada em vários níveis, desde assistência ao motorista até um sistema totalmente automatizado, sem um motorista a bordo.

A Île-de-France Mobilités planeja estender essa tecnologia avançada para o novo metrô de Île-de-France e prevê a automação das linhas históricas para um futuro em que as viagens serão mais fluidas, regulares e pontuais.

Após as linhas 1 e 14, agora é a vez da linha 4 ser totalmente automatizada – uma conversão que ocorreu sem jamais interromper a operação da linha.

Automatizando uma linha em 8 perguntas

O retorno dos bondes na Île-de-France

A Île-de-France Mobilités está convencida das muitas vantagens do bonde

Esse meio de transporte combina respeito pelo meio ambiente, total acessibilidade e conforto, além de um serviço contínuo durante toda a semana. Em menos de 20 anos, os bondes da Île-de-France ultrapassaram um milhão de passageiros por dia.

Para os moradores de Île-de-France, as linhas de bonde que irrigam a região permitem viagens mais suaves e uma economia diária de tempo para todos que viajam, especialmente de subúrbio em bairro, evitando uma passagem por Paris.

Ao reabilitar parte da Grande Ceinture enquanto reutiliza a infraestrutura existente para reduzir os custos do projeto, bondes e trens enriquecem ainda mais a oferta de mobilidade dos moradores de Île-de-France.

Solicite uma visita

As vantagens do bonde (e do bonde-trem)

- Ambientalmente amigável

- Mobilidade suave

- 100% acessível

-Confortável

- Reutilizar, sempre que possível, partes não utilizadas da rede ferroviária nacional

T12: descobrindo um trem-de-bonde.

O bonde é um bonde 2 em 1 que opera tanto em trilhos convencionais de bonde, em áreas urbanas, quanto nos trilhos da rede ferroviária nacional.

Um olhar sobre o bonde T12

20 kmLinha
e 16 estações entre Massy e Évry-Courcouronnes
25Trens
100% financiado pela Île-de-France Mobilités
500 assentosCom remos
(incluindo 190 assentos) com ar-condicionado e 100% acessível

T9: o bonde que ilumina a cidade

Desde sua inauguração em abril de 2021, o bonde T9 transportou mais de 70.000 passageiros diariamente entre Paris e Orly. O T9 tem 22 trens acessíveis, confortáveis e seguros, mas também possui um design externo e uma assinatura luminosa icônica escolhidas diretamente pelo povo da região da Île-de-France.

Descubra o bonde T9
30Ata
entre a Porte de Choisy, em Paris, e Orly-Ville
10 kmde traçado
e 6 municípios atendidos
22Trens
45 metros de comprimento
Interior do futuro metrô ferroviário de Paris: o MF19

Transporte público de Île-de-France: um projeto redesenhado

No design de novos equipamentos, a Île-de-France Mobilités ancora melhorias no transporte nos princípios de conforto, ergonomia e solidez.

Cada veículo é projetado para melhorar as viagens dos viajantes, oferecendo diferentes tipos de espaços, ar-condicionado adaptado, iluminação otimizada e assentos confortáveis, para tornar as viagens o mais agradáveis possível, transportando o máximo de passageiros.

Ar-condicionado: conforto em rápido progresso

Diante do aquecimento global e porque o conforto dos passageiros está no centro de suas preocupações, a Île-de-France Mobilités está acelerando o ar-condicionado de seu material rodante – com 100% dos novos equipamentos equipados.

Tzen 4 © Brice Perrin / Île-de-France Mobilités

Pensando em mobilidade inovadora

A Île-de-France Mobilités está constantemente pensando em novos modos de mobilidade. Ônibus articulados ou gôndolas: o futuro das viagens está sendo construído na Île-de-France!

Solicite uma visita

Tzen 4, cabo C1: foco em dois equipamentos novos e inovadores.

Oferecer aos residentes da Île-de-France Mobilités mais confiabilidade, mais conforto e meios de transporte que respondam de forma inovadora às necessidades específicas de seus territórios: essa é a missão da Île-de-Mobilités

Por exemplo, o ônibus Tzen 4, que equipará a futura linha mais movimentada dos Subúrbios Maiores, é um ônibus biarticulado 100% elétrico de 24 metros, cujo carregamento ultrarrápido por terra é uma novidade mundial.

Quanto ao Cabo C1, será o primeiro teleférico da Île-de-France. Um novo meio de transporte na região de Paris, escolhido porque possibilitava resolver problemas muito complexos no território que servirá.

Protótipo de Cabine C1 Cable

Tzen 4: Ainda + Grande, Sempre + Limpo

24 metros, biarticulado (três elementos conectados), totalmente elétrico, o futuro ônibus Tzen 4 será recarregado do solo em apenas 5 minutos. Uma novidade mundial.

Operando entre Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes, o Tzen 4 receberá 40.000 passageiros por dia.

Descubra o ônibus Tzen 4

5Ata
recarregar, diretamente do chão
24Metros
biarticulada, para acomodar 140 passageiros
40 000Viajantes
por dia, esperado na linha

Cabo C1: Île-de-France vista de cima

O cabo C1 conectará Créteil a Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton ao longo de um trajeto de 4,5 km e 5 estações, com menos de 30 segundos entre as cabines durante o horário de pico.

O inovador transporte por cabo fornecerá uma resposta concreta às dificuldades diárias de viagem dos habitantes desta área, conectando-os à linha 8 do metrô. No final, o cabo C1 atenderá mais de 20.000 habitantes e várias áreas de emprego.

Aproximando o cabo C1

4,5 kmde traçado
e 5 estações
11 000Viajantes
por dia esperado
10Assentos
em cada cabine
Rumo à mobilidade livre de carbono