Esses investimentos massivos incluem a compra e renovação de trens, RER, metrôs, ônibus e bondes para um serviço que não é apenas mais moderno e seguro, mas também mais confiável e confortável.
No dia a dia, a Île-de-France Mobilités trabalha para possibilitar viagens ambientalmente amigáveis, integrando tecnologias limpas e designs inovadores que tornam cada viagem mais segura, regular e acessível para todos.
Novo material rodante
Em 2024, a Île-de-France Mobilités planeja investir quase €3 bilhões em novos trens, ônibus, bondes e metrô para maior conforto, confiabilidade e sustentabilidade.
"Até 2030, haverá €73 bilhões para trens novos com proteção por vídeo e acessíveis, ônibus limpos e mais amplos por toda parte, extensões e novas linhas, além de transporte sob demanda para áreas rurais. O tamanho da rede de metrô vai dobrar! »
Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France
RER NG e MF19: uma análise de dois novos equipamentos que vão mudar a forma como as pessoas viajam para os residentes da Île-de-France
RER NG: o RER do futuro chegou
Confiável, seguro, confortável e, especificamente projetado para áreas densas, o RER (NG) de Nova Geração vem equipando a linha RER E desde o outono de 2023. No final de 2024, também operará na linha D.
O RER NG: novos equipamentos com alta capacidade de carga para melhorar o nível de conforto oferecido aos residentes de Île-de-France e a regularidade nessas duas linhas.
MF19: o metrô de Paris reinventado
A partir de 2025, um novo metrô ferroviário chegará às linhas 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13. Acessível, confiável e incrivelmente versátil, o MF19 coloca a tecnologia a serviço do conforto dos passageiros.
Metrôs automatizados, para + eficiência e confiabilidade
Com a automação dos metrôs, a Île-de-France Mobilités visa aumentar a eficiência e a confiabilidade da rede.
Essa automação está na vanguarda da inovação. A história é realizada em vários níveis, desde assistência ao motorista até um sistema totalmente automatizado, sem um motorista a bordo.
A Île-de-France Mobilités planeja estender essa tecnologia avançada para o novo metrô de Île-de-France e prevê a automação das linhas históricas para um futuro em que as viagens serão mais fluidas, regulares e pontuais.
Após as linhas 1 e 14, agora é a vez da linha 4 ser totalmente automatizada – uma conversão que ocorreu sem jamais interromper a operação da linha.
O retorno dos bondes na Île-de-France
A Île-de-France Mobilités está convencida das muitas vantagens do bonde
Esse meio de transporte combina respeito pelo meio ambiente, total acessibilidade e conforto, além de um serviço contínuo durante toda a semana. Em menos de 20 anos, os bondes da Île-de-France ultrapassaram um milhão de passageiros por dia.
Para os moradores de Île-de-France, as linhas de bonde que irrigam a região permitem viagens mais suaves e uma economia diária de tempo para todos que viajam, especialmente de subúrbio em bairro, evitando uma passagem por Paris.
Ao reabilitar parte da Grande Ceinture enquanto reutiliza a infraestrutura existente para reduzir os custos do projeto, bondes e trens enriquecem ainda mais a oferta de mobilidade dos moradores de Île-de-France.
As vantagens do bonde (e do bonde-trem)
- Ambientalmente amigável
- Mobilidade suave
- 100% acessível
-Confortável
- Reutilizar, sempre que possível, partes não utilizadas da rede ferroviária nacional
T12: descobrindo um trem-de-bonde.
O bonde é um bonde 2 em 1 que opera tanto em trilhos convencionais de bonde, em áreas urbanas, quanto nos trilhos da rede ferroviária nacional.
T9: o bonde que ilumina a cidade
Desde sua inauguração em abril de 2021, o bonde T9 transportou mais de 70.000 passageiros diariamente entre Paris e Orly. O T9 tem 22 trens acessíveis, confortáveis e seguros, mas também possui um design externo e uma assinatura luminosa icônica escolhidas diretamente pelo povo da região da Île-de-France.
Transporte público de Île-de-France: um projeto redesenhado
No design de novos equipamentos, a Île-de-France Mobilités ancora melhorias no transporte nos princípios de conforto, ergonomia e solidez.
Cada veículo é projetado para melhorar as viagens dos viajantes, oferecendo diferentes tipos de espaços, ar-condicionado adaptado, iluminação otimizada e assentos confortáveis, para tornar as viagens o mais agradáveis possível, transportando o máximo de passageiros.
Ar-condicionado: conforto em rápido progresso
Diante do aquecimento global e porque o conforto dos passageiros está no centro de suas preocupações, a Île-de-France Mobilités está acelerando o ar-condicionado de seu material rodante – com 100% dos novos equipamentos equipados.
Pensando em mobilidade inovadora
A Île-de-France Mobilités está constantemente pensando em novos modos de mobilidade. Ônibus articulados ou gôndolas: o futuro das viagens está sendo construído na Île-de-France!
Tzen 4, cabo C1: foco em dois equipamentos novos e inovadores.
Oferecer aos residentes da Île-de-France Mobilités mais confiabilidade, mais conforto e meios de transporte que respondam de forma inovadora às necessidades específicas de seus territórios: essa é a missão da Île-de-Mobilités
Por exemplo, o ônibus Tzen 4, que equipará a futura linha mais movimentada dos Subúrbios Maiores, é um ônibus biarticulado 100% elétrico de 24 metros, cujo carregamento ultrarrápido por terra é uma novidade mundial.
Quanto ao Cabo C1, será o primeiro teleférico da Île-de-France. Um novo meio de transporte na região de Paris, escolhido porque possibilitava resolver problemas muito complexos no território que servirá.
Tzen 4: Ainda + Grande, Sempre + Limpo
24 metros, biarticulado (três elementos conectados), totalmente elétrico, o futuro ônibus Tzen 4 será recarregado do solo em apenas 5 minutos. Uma novidade mundial.
Operando entre Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes, o Tzen 4 receberá 40.000 passageiros por dia.
Cabo C1: Île-de-France vista de cima
O cabo C1 conectará Créteil a Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton ao longo de um trajeto de 4,5 km e 5 estações, com menos de 30 segundos entre as cabines durante o horário de pico.
O inovador transporte por cabo fornecerá uma resposta concreta às dificuldades diárias de viagem dos habitantes desta área, conectando-os à linha 8 do metrô. No final, o cabo C1 atenderá mais de 20.000 habitantes e várias áreas de emprego.