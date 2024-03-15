Ficheiro
Île-de-France Mobilités:
Mobilidade sem carbono
A ambição da Île-de-France Mobilités? Agir em prol de um ambiente mais limpo por meio de constantes melhorias nos equipamentos para alcançar a descarbonização total de sua frota.
Por isso, com o objetivo de reduzir significativamente as emissões de CO2 na Île-de-France e promover a mobilidade sustentável, a Île-de-France Mobilités lançou um programa ambicioso voltado para descarbonizar todos os modos de transporte público na Île-de-France.
Ônibus sustentáveis, para um forte compromisso ecológico
Objetivo: 0 ônibus a diesel até o final de 2025, ônibus 100% limpos até 2029
Para permitir que todos viajem de forma ambientalmente amigável, a Île-de-France Mobilités está totalmente comprometida com a transição energética.
Veículos com biometano ou elétricos, substituição do diesel por HVO (Óleo Vegetal Hidrotratado), depósitos e infraestrutura redesenhados, inovações: todo o ecossistema dos ônibus está se tornando sustentável.
- A matriz energética da Île-de-France Mobilitatés mira 70% de biometano e 30% de eletricidade
- Em 2025, a rede de ônibus e ônibus operará com energia limpa nas áreas urbanas
- 3.500 novos ônibus e ônibus limpos chegarão às linhas entre 2025 e 2028
- Conversão: não existem ônibus "verdes" sustentáveis sem depósitos (ou "COB" para "ônibus de centro operacional")
- Digestão anaeróbica: apoio a setores locais e virtuosos de produção
Digestão anaeróbica local
Promover a ecomobilidade também significa apoiar ativamente o desenvolvimento do setor de digestão anaeróbica na região da Île-de-France.
Mais biometano é ótimo. Mas é ainda melhor quando essa energia verde é produzida localmente. É por isso que a Île-de-France Mobilités está investindo na estruturação desse setor local de produção.
Em janeiro de 2024, a região de Paris conta com 57 instalações operacionais de digestão anaeróbica
A transformação dos depósitos de ônibus na Île-de-France
A Île-de-France Mobilités está trabalhando ativamente na transição energética dos ônibus com a modernização dos Centros Operacionais de Ônibus (COB).
Esses hubs, centros nervosos desse meio de transporte, precisam se transformar para atender às necessidades dos veículos ecológicos e garantir sua manutenção, fornecimento e armazenamento.
Em janeiro de 2024, 30 COBs já estão equipados para acomodar uma frota de ônibus verdes, reforçando o compromisso da Île-de-France Mobilités com uma rede de transporte público de emissões zero até 2030.
Rede ferroviária: 100% eletrificada (ou quase)!
Até 2030, toda a rede ferroviária de Île-de-France será eletrificadacom o trabalho planejado no último eixo não equipado, La Ferté-Milon, na linha P.
Após anos de esforço, essa transformação, que está quase concluída, atesta o grande compromisso da Île-de-France Mobilités com uma mobilidade cada vez mais sustentável.
Ecológico e econômico
Uma rede ferroviária eletrificada significa trens que usam energia mais limpa e econômica do que o diesel. Mas também trens mais modernos, menos consomem energia, são mais confortáveis e silenciosos.
Assim, como parte da renovação massiva do material rodante (trens, RER NG, metrôs), o objetivo é reduzir o consumo de energia em até 25% graças a novos sistemas de tração e frenagem que melhoram o desempenho de aceleração e desaceleração em comparação com gerações anteriores, ao mesmo tempo em que otimizam a sobriedade energética.
Este é um ativo ambiental central na visão da Île-de-France Mobilités, que está comprometida em investir todos os dias para trazer à vida uma mobilidade cada vez mais sustentável na região da Île-de-France.
Intermodalidade: uma ferramenta para descarbonização
Desde 2016, a Île-de-France Mobilités está comprometida com o programa mais ambicioso da Europa para alcançar a descarbonização total de todos os modos de transporte público. Um programa que também envolve o desenvolvimento da intermodalidade.
Oferecer material rodante moderno e não poluente é essencial. Permitir que todos, na Île-de-France, compõem a rota que mais lhes convier é ainda melhor.
Ao tornar as transições entre diferentes modos de transporte limpo e eficiente mais fluidas, modernizar sua frota e fortalecer as conexões, a Île-de-France Mobilités está contando com a intermodalidade como peça-chave de sua estratégia ambiental.
Bicicleta + trem + metrô ou carona + RER + ônibus: é disso que se trata a intermodalidade. Isso significa alternar de forma fluida (ou o mínimo possível) de um meio de transporte para outro, graças à rede unificada da Île-de-France (com passe Navigo).
Intermodalidade facilitada: esse é o outro desafio no qual a Île-de-France Mobilités está comprometida. Porque quanto mais interessante for escolher transporte público em vez do carro, mais rápido a região de Paris avançará rumo à descarbonização – e ao ar mais limpo.
Intermodalidade a serviço dos Jogos de Paris 2024
A ampliação da intermodalidade para todos os residentes de Île-de-France e a modernização de todo o material rodante tornarão possível a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos sem carbono em 2024. Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, 100% dos passageiros poderão chegar aos locais por transporte público
Foco em: Park & Ride
Para facilitar o transporte de trem dos moradores de Île-de-France, as vagas de estacionamento rotuladas como "Estacionamento Relais" próximas às estações nos subúrbios permitem que você estacione seu veículo sem perder tempo.
Foco em Véligo Localização: a bicicleta elétrica de aluguel de longo prazo... por Île-de-France Mobilités
Com a localização de Véligo, os moradores de Île-de-France têm o maior serviço de aluguel de longo prazo de bicicletas assistidas eletricamente (EABs) do mundo desde setembro de 2019.
O serviço Véligo Location tem como objetivo incentivar o desenvolvimento da mobilidade sustentável, permitindo que todos os residentes de Île-de-France testem o uso da e-bike em suas viagens diárias, por 6 a 9 meses (1 a 3 meses para modelos de carga).
A ideia é criar um caminho virtuoso: "Eu tento a e-bike com Véligo", depois "Eu entro na e-bike" até "Eu quero comprar minha própria bicicleta".
E é aí que a Île-de-France Mobilités entra novamente, ajudando financeiramente os moradores de Île-de-France a dar essa medida, com um subsídio de compra de até €400 que pode ser combinado para uma e-bike clássica e €600 para uma e-bike de carga com assistência elétrica.
Pesquisas da Véligo Location mostram o sucesso dessa rota: entre os usuários da Véligo Location, apenas 1 em cada 2 pessoas pedalava regularmente. No final da localização de Véligo, 7 em cada 10 continuam essa prática.
Foque em: o VIF
Enquanto a Île-de-France Mobilités acelera a ajuda para a compra de bicicletas e a implantação de estacionamento de bicicletas de baixo custo (ou até gratuito para assinantes) o mais próximo possível das estações de trem, a Região da Île-de-France está trabalhando na implantação do VIF - para Vélo Île-de-France.
A VIF é uma rede de 11 ciclovias, com mais de 750 km, que garante a continuidade das viagens, sem obstáculos, sem paradas ou desacelerações incessantes, com espaço suficiente para acomodar um grande número de ciclistas, em total segurança. O objetivo? Tornando o ciclismo uma forma mais fácil de se locomover diariamente para os moradores de Île-de-France.
A Região está investindo €300 milhões nessa rede, o que permitirá chegar a Paris por todos os lados. A implantação do VIF está planejada entre 2025 e 2030.
Melhorando a qualidade do ar interno
Melhorar e controlar a qualidade do ar nas estações de metrô e RER é uma missão essencial para a Île-de-France Mobilités.
Pioneira nesse campo, observada por outras capitais, a autoridade organizadora de transportes da Île-de-France trabalha lado a lado com seu parceiro especialista AirParif (o observatório de qualidade do ar em Île-de-France) para elaborar um plano ambicioso e ações concretas, implementadas no local pelos operadores das linhas, RATP e SNCF Transilien.
Um plano cujo objetivo é limitar as emissões de partículas finas e ultrafinas, e cujos métodos operacionais evoluem à medida que o conhecimento, os padrões e as inovações tecnológicas evoluem.
As ações são agrupadas em 3 eixos principais:
- Aprimoramento do conhecimento sobre partículas finas e informações públicas
- Desenvolver ferramentas existentes e testar novas
- Modernizando trens de metrô e RER para reduzir fontes de emissões
Mapeamento de 2023 da Qualidade do Ar em Recintos Subterrâneos
Qual o propósito dessa carta? Estabeleça um inventário preciso da qualidade do ar para informar os passageiros e otimizar o plano de ação, priorizando iniciativas em estações com os maiores limiares.