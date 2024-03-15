A ambição da Île-de-France Mobilités? Agir em prol de um ambiente mais limpo por meio de constantes melhorias nos equipamentos para alcançar a descarbonização total de sua frota.

Por isso, com o objetivo de reduzir significativamente as emissões de CO2 na Île-de-France e promover a mobilidade sustentável, a Île-de-France Mobilités lançou um programa ambicioso voltado para descarbonizar todos os modos de transporte público na Île-de-France.