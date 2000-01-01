Movimente-se sem restrições
Em busca constante de mais fluidez para os passageiros, a Île-de-France Mobilités e seus parceiros estão continuamente desenvolvendo novos serviços para simplificar suas vidas diárias e economizar tempo.
Seja a bilhetagem desmaterializada para todos, um aplicativo móvel ultrapersonalizável que promove a intermodalidade oua modernização das informações dos passageiros – mais precisas, mais acessíveis – todas as inovações oferecidas pela Île-de-France Mobilités têm um objetivo: oferecer a cada passageiro as condições para uma viagem mais tranquila.