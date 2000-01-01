Mais de um milhão de pessoas baixaram o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités.

Um aplicativo de referência para organizar suas viagens na Île-de-France – de transporte público, claro, mas também de bicicleta ou carona – e para comprar passagens de transporte.

Tempos de trânsito em tempo real, posicionamento no metrô para sair mais rápido, marcação de modos de transporte e endereços, cálculo de rotas em tempo real para otimizar todas as viagens, aglomeração nos trens...

O aplicativo Île-de-France Mobilités oferece uma série de recursos para navegar de forma eficiente na rede Île-de-France.