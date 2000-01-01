Ficheiro

Em busca constante de mais fluidez para os passageiros, a Île-de-France Mobilités e seus parceiros estão continuamente desenvolvendo novos serviços para simplificar suas vidas diárias e economizar tempo.

Seja a bilhetagem desmaterializada para todos, um aplicativo móvel ultrapersonalizável que promove a intermodalidade oua modernização das informações dos passageiros – mais precisas, mais acessíveis – todas as inovações oferecidas pela Île-de-France Mobilités têm um objetivo: oferecer a cada passageiro as condições para uma viagem mais tranquila.

O aplicativo Île-de-France Mobilités para viagens ultra-personalizadas

Mais de um milhão de pessoas baixaram o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités.

Um aplicativo de referência para organizar suas viagens na Île-de-France – de transporte público, claro, mas também de bicicleta ou carona – e para comprar passagens de transporte.

Tempos de trânsito em tempo real, posicionamento no metrô para sair mais rápido, marcação de modos de transporte e endereços, cálculo de rotas em tempo real para otimizar todas as viagens, aglomeração nos trens...

O aplicativo Île-de-France Mobilités oferece uma série de recursos para navegar de forma eficiente na rede Île-de-France.

Os segredos do aplicativo Île-de-France Mobilités

Validar com seu smartphone ou smartwatch? É possível!

Comprar, carregar e validar sua jornada com seu smartphone ou relógio conectado é possível na rede Île-de-France Mobilités! Smartphones com iPhone ou Android, Apple Watch ou Galaxy Watch, a venda de bilhetes está se tornando sem papel para todos na Île-de-France.

Île-de-France Mobilités no seu celular

A informação para passageiros está se reinventando

Novas telas acessíveis nas plataformas do metrô, terminais modernos de informações para pontos de ônibus e agentes de informação multilíngues? A informação para os passageiros está sendo modernizada em Île-de-France! Aqui está uma atualização sobre as novas funcionalidades.

Panam: as novas telas de informações para passageiros do metrô

Qual é a diferença entre as telas antigas e as novas?

Essas novas telas exibem:

  • O tempo de espera entre as próximas duas metrôs
  • Informações de tráfego em tempo real
  • Informação 100% acessível (com fonte aprimorada, contrastes e definição aprimorados, e melhor entrega sonora das mensagens informativas).
Novos terminais externos de informações para ônibus

9000 terminais externos de informação para ônibus serão renovados entre 2025 e 2032. Objetivos: harmonizar a informação dos passageiros em toda a região da Île-de-France e melhorar a qualidade das informações sobre passageiros com a exibição dos tempos de espera para o primeiro e segundo ônibus, o número de ônibus que chegam e informações relacionadas ao tráfego em caso de interrupções.

Tráfego ferroviário em tempo real

Pela primeira vez na França, um sistema de informação em tempo real para passageiros sobre lotação foi implantado em todas as linhas de trem H, J, K, L, N e R, em parte da linha P e na linha RER E.

Esse sistema, financiado 100% pela Île-de-France Mobilités, oferece, a partir das telas de informações nas plataformas, indicações em tempo real sobre o número de trens que se aproximam.

O objetivo? Implante o sistema em todos os trens medidos (ou seja, metade da frota atual) e torne a rede mais confortável e regular.

TRAdivIA: os oficiais de informação agora falam 17 idiomas

A possibilidade de pedir direções em coreano, romeno, turco, árabe, hindi ou em outros 12 idiomas agora é possível em Île-de-France, graças ao TRAdivIA, um sistema de tradução de alto nível financiado inteiramente pela Île-de-France Mobilités.

Baseado em inteligência artificial, o TRAdivIA é implantado em todas as linhas do metrô, bem como nas linhas RER A e B e nas linhas de bonde T3a e T3b.

Instalado nos tablets usados por 3.300 oficiais de informação na rede, o TRAdivIA permite:

  1. Traduzir um texto de um idioma para o texto de outro idioma
  2. Transcrever a fala de um idioma para o texto de outro idioma
  3. A vocalização do texto de uma língua na fala de outra língua

O TRAdivIA será um legado dos Jogos de Paris 2024 que continuará, já que a região de Paris recebe quase 50 milhões de turistas a cada ano.

